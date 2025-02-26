SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Türkiye’de siyasi gündemi hareketlendiren son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) olası adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısındaki şanslarını ölçen anket, sürpriz sonuçlarıyla dikkat çekti. Ankette CHP’nin bir adayı, Erdoğan’ı geçmeyi başardı.

ANKETTE ÖZGÜR ÖZEL SÜRPRİZİ

Kamuoyu araştırma şirketleri tarafından gerçekleştirilen son ankette, CHP’nin mevcut genel başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde yer aldı. Erdoğan ile olası rakiplerinin karşılaştırıldığı araştırmaya göre, Özel’in aday olması durumunda Erdoğan’a karşı seçimleri kazanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

ÖZGÜR ÖZEL, ERDOĞAN’I GEÇMEYİ BAŞARDI

Anket sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın karşısına çıkacak olası adaylar arasında Özgür Özel, %51,2 oranıyla Erdoğan’ın (%48,8) önünde yer aldı. Bu sonuç, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırırken, CHP’nin genel başkanı olarak Özel’in halk nezdindeki yükselişini de ortaya koyuyor.

MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU’NUN DURUMU

Ankette Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Ancak iki ismin oy oranları Erdoğan’ın gerisinde kaldı. Yavaş, Erdoğan karşısında %47,5; İmamoğlu ise %46,9 oranında destek gördü. Her iki ismin de Erdoğan karşısındaki oy oranlarının, önceki anketlere göre düşüş göstermesi dikkat çekti.

HALKIN GÜNDEMİNDE EKONOMİ VAR

Anket sonuçlarında vatandaşların öncelikli gündem maddesinin ekonomi olduğu net bir şekilde görülürken, muhalefet adaylarına verilen desteğin büyük ölçüde ekonomik sorunlar ve yaşam maliyetlerindeki artıştan kaynaklandığı vurgulanıyor. Özellikle Özgür Özel’in ekonomik sorunlara yönelik çözüm önerileri ve net açıklamalarının, seçmenin ilgisini çektiği ifade ediliyor.

ERDOĞAN İÇİN TEHLİKE ÇANLARI MI ÇALIYOR?

Anket sonuçları, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı koltuğunu kaybetme riskinin arttığını gösteriyor. Özellikle ekonomideki belirsizliklerin devam etmesi ve muhalefetin yeni lideri Özgür Özel’in halk desteğinin artması, siyasi dengeleri değiştirecek unsurlar olarak değerlendiriliyor.

Önümüzdeki süreçte siyasi partilerin kampanyalarını nasıl şekillendireceği ve adayların seçim stratejileri merakla bekleniyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net