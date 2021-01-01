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Hadise İddialara Cevap Verdi

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Hadise İddialara Cevap Verdi
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04 Eylül 2021 - 13:09
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Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’dan hamile kaldığı yönünde çıkan dedikodulara sosyal medya hesabından İngilizce bir video paylaşarak yanıt verdi.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan “Söylemezsem Olmaz” programının yorumcularından Deniz Akkaya, ünlü şarkıcı Hadise hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

“ZARRAB’LA İLİŞKİSİ HAMİLE KALDIĞI İÇİN BİTTİ”

Hadise hakkında duyduğu iddiayı canlı yayında anlatan Deniz Akkaya, “Reza Zarrab’la ilişkisi hamile kaldığı için bitti” dedi. Programdaki diğer yorumculardan Seren Serengil ise “Kaan Yıldırım ile ilişkisi de bu sebeple bitti” yorumunu yaptı.

 HADİSE’DEN İLK YORUM

Bu iddia sonrası gözlerin çevrildiği Hadise’den konuyla ilgili ilk yorum geldi. Sosyal medya hesabından İngilizce bir video paylaşarak “Söylemezsem Olmaz” programını hedef alan Hadise, kendisi hakkında çıkan dedikodulara ağır ithamlarla göndermede bulundu.

“BİR APTAL KONUŞTUĞU ZAMAN DİKKATLİCE DİNLEYİN”

Hadise’nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin. Çünkü bir aptal konuşurken onu dinlemek önemlidir. Çünkü onun ne yapacağını bilmek, ne yapmayacağını bilmek kadar önemlidir.”

 

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