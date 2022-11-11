40 milyon TL’ye ev alan Hadise hakkında bomba iddia! ‘Ebru Gündeş’in eski kocası Rıza Sarraf ile…’

Evlenmeden önce de adı Ebru Gündeş’in eski kocası Rıza Sarraf ile anılan Hadise hakkında Söylemezsem Olmaz programında bomba iddialar ortaya atıldı. Bircan Bali ve Arto, 40 milyon TL’ye ABD’de ev alan Hadise’nin Rıza Sarraf ile el ele fotoğrafının olduğunu iddia etti.

Söylemezsem Olmaz yayınında Hadise hakkında şoke eden iddialar gündeme geldi.

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Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği olaylı biten Hadise’nin 40 milyon TL’ye Boğaz manzaralı ev aldığı iddia ediliyordu. Hadise’nin bu parayı bulamayacağı düşünen yorumcular bir hayli şaşırdı.

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Arto şok yaşayarak “40 milyon TL’yi nereden bulmuş? Ya Rıza ile görüşüyor kulağıma geliyor” dedi. O sırada Bircan Bali ise bombayı patlattı.

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Bali “Nasıl söyleyeceğiz ki… El ele fotoğrafını gören biri var ama bize vermiyor fotoğrafı” dedikten sonra Hadise’yi şu sözlerle tehdit etti:

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“Hadise çok zıplarsa zıp zıp mahkemedir filan ben ne yapar ne eder o kadının şartını yaparım, gider o fotoğrafı alırım. Gerekirse o görüntüyü de yayınlarım.”

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