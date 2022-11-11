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40 milyon TL’ye ev alan Hadise hakkında bomba iddia! ‘Ebru Gündeş’in eski kocası Rıza Sarraf ile…’

40 milyon TL’ye ev alan Hadise hakkında bomba iddia! ‘Ebru Gündeş’in eski kocası Rıza Sarraf ile…’
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11 Kasım 2022 - 17:30
Evlenmeden önce de adı Ebru Gündeş’in eski kocası Rıza Sarraf ile anılan Hadise hakkında Söylemezsem Olmaz programında bomba iddialar ortaya atıldı. Bircan Bali ve Arto, 40 milyon TL’ye ABD’de ev alan Hadise’nin Rıza Sarraf ile el ele fotoğrafının olduğunu iddia etti.
40 milyon TL'ye ev alan Hadise hakkında bomba iddia! 'Ebru Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile...' - Sayfa 1

Söylemezsem Olmaz yayınında Hadise hakkında şoke eden iddialar gündeme geldi.

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40 milyon TL'ye ev alan Hadise hakkında bomba iddia! 'Ebru Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile...' - Sayfa 2

Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği olaylı biten Hadise’nin 40 milyon TL’ye Boğaz manzaralı ev aldığı iddia ediliyordu. Hadise’nin bu parayı bulamayacağı düşünen yorumcular bir hayli şaşırdı.

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40 milyon TL'ye ev alan Hadise hakkında bomba iddia! 'Ebru Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile...' - Sayfa 3

Arto şok yaşayarak “40 milyon TL’yi nereden bulmuş? Ya Rıza ile görüşüyor kulağıma geliyor” dedi. O sırada Bircan Bali ise bombayı patlattı.

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40 milyon TL'ye ev alan Hadise hakkında bomba iddia! 'Ebru Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile...' - Sayfa 4

Bali “Nasıl söyleyeceğiz ki… El ele fotoğrafını gören biri var ama bize vermiyor fotoğrafı” dedikten sonra Hadise’yi şu sözlerle tehdit etti:

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40 milyon TL'ye ev alan Hadise hakkında bomba iddia! 'Ebru Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile...' - Sayfa 5

“Hadise çok zıplarsa zıp zıp mahkemedir filan ben ne yapar ne eder o kadının şartını yaparım, gider o fotoğrafı alırım. Gerekirse o görüntüyü de yayınlarım.”

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40 milyon TL'ye ev alan Hadise hakkında bomba iddia! 'Ebru Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile...' - Sayfa 6

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40 milyon TL'ye ev alan Hadise hakkında bomba iddia! 'Ebru Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile...' - Sayfa 7

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40 milyon TL'ye ev alan Hadise hakkında bomba iddia! 'Ebru Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile...' - Sayfa 8

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40 milyon TL'ye ev alan Hadise hakkında bomba iddia! 'Ebru Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile...' - Sayfa 9

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40 milyon TL'ye ev alan Hadise hakkında bomba iddia! 'Ebru Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile...' - Sayfa 10

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40 milyon TL'ye ev alan Hadise hakkında bomba iddia! 'Ebru Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile...' - Sayfa 11

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