Yasemin Kay Allen: Bodrum’a değil Tayland’a gidiyorum, orada lahmacun yok

Oyuncu Yasemin Kay Allen, arkadaşlarıyla birlikte Bebek’te yürürken görüntülendi. Seçim süreciyle ilgili konuşan Allen, “Dinlenme aşamasındayız. Seçim sürecini bekliyoruz. Sonucun herkese hayırlı olmasını diliyorum. İşler güçler de bekliyor. Şimdilik net bir şey yok. Tamamen kafa tatilindeyim. Yoğun çalıştım bu sene” dedi.

Habertürk’ten Ferit Tuğluk’un haberine göre, Allen, ayrıca yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte her sene olduğu gibi sosyal medyada gündem olan lahmacun fiyatlarına da gülerek yanıt verdi. Oyuncu, “Minik tatiller olacak. Ben Bodrum’a gitmiyorum ya… Tayland’da olurum herhalde. Lahmacun da yok orada” dedi.