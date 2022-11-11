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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı

Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı
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11 Kasım 2022 - 13:54

Geçtiğimiz hafta katıldığı geceye sütyensiz tarzıyla gelen ve herkesin dikkatini çeken Kate Moss Londra’da katıldığı çılgın bir parti sonrasında görüntülendi. Uzun transparan elbisesinin altına sütyen giymeyen model bu sefer frikik vermekten kurtulamadı.

Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 1

WSJ için New York’da düzenlenen etkinlikte yeşil transparan elbisesiyle görüntülenen tüm zamanların en iyi modellerinden Kate Moss gecelerde fena yakalandı.

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 2

Moss bütün gece eğlenerek alkolü fazla kaçırınca kendini kontrol edemedi.

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 3

AÇILDIĞINI FARK ETMEDİ BİLE

Geçtiğimiz hafta da sütyensiz tarzıyla yıllara meydan okuyan Moss bu sefer siyah karnına kadar inen bir elbisenin altından göğüslerini sergiledi.

Sabaha kadar partide kalan Kate Moss gece sonunda frikik vermekten kurtulamadı.

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 4

Podyumların kraliçesi, Londra’nın önde gelen mekanlarından birini terk edip arabasına yürümek için bir arkadaşının kolunu tutarken talihsizliğinden habersiz görünüyordu.

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 5

Kate Moss’un üvey kız kardeşi Lottie Moss yine yaptı yapacağını… Müstehcen paylaşımlarıyla olay olan ve ailesinin tepkisini de umursamayan ünlü model bu sefer bikini üstünü çıkarıp bir kenara attı. Lottie Moss göğüslerini elleriyle kapatıp verdiği pozları hemen paylaştı.

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 6

Sansasyonel açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran Lottie Moss ailesinin tepkisini umursamıyor.

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 7

Hem cinsellik konusundaki açıklamaları hem de erotik pozlarıyla adından söz ettiren model yine sınırları zorladı.

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 8

Lottie Moss bu sefer bahçede ilginç pozlara imza attı. Son dönemde bikini tasarımına el atan ünlü model bikini üstünü çıkarıp bir kenara attı.

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 9

Moss göğüslerini elleriyle kapatarak ayna karşısında poz verdi.

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 10

Ünlü model tanga bikini altını da göstermeyi ihmal etmezken paylaşımlarına ise “Bahçe perisi olmak” notunu düştü.

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 11

İşte Lottie Moss’un o pozları…

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 12

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 13

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 14

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 15

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 16

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 17

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 18

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 19

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 20

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 21

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 22

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 23

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 24

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 25

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 26

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 27

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 28

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 29

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 30

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 31

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Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı - Sayfa 32

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