Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı

Geçtiğimiz hafta katıldığı geceye sütyensiz tarzıyla gelen ve herkesin dikkatini çeken Kate Moss Londra’da katıldığı çılgın bir parti sonrasında görüntülendi. Uzun transparan elbisesinin altına sütyen giymeyen model bu sefer frikik vermekten kurtulamadı.
WSJ için New York’da düzenlenen etkinlikte yeşil transparan elbisesiyle görüntülenen tüm zamanların en iyi modellerinden Kate Moss gecelerde fena yakalandı.
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Moss bütün gece eğlenerek alkolü fazla kaçırınca kendini kontrol edemedi.
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AÇILDIĞINI FARK ETMEDİ BİLE
Geçtiğimiz hafta da sütyensiz tarzıyla yıllara meydan okuyan Moss bu sefer siyah karnına kadar inen bir elbisenin altından göğüslerini sergiledi.
Sabaha kadar partide kalan Kate Moss gece sonunda frikik vermekten kurtulamadı.
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Podyumların kraliçesi, Londra’nın önde gelen mekanlarından birini terk edip arabasına yürümek için bir arkadaşının kolunu tutarken talihsizliğinden habersiz görünüyordu.
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Kate Moss’un üvey kız kardeşi Lottie Moss yine yaptı yapacağını… Müstehcen paylaşımlarıyla olay olan ve ailesinin tepkisini de umursamayan ünlü model bu sefer bikini üstünü çıkarıp bir kenara attı. Lottie Moss göğüslerini elleriyle kapatıp verdiği pozları hemen paylaştı.
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Sansasyonel açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran Lottie Moss ailesinin tepkisini umursamıyor.
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Hem cinsellik konusundaki açıklamaları hem de erotik pozlarıyla adından söz ettiren model yine sınırları zorladı.
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Lottie Moss bu sefer bahçede ilginç pozlara imza attı. Son dönemde bikini tasarımına el atan ünlü model bikini üstünü çıkarıp bir kenara attı.
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Moss göğüslerini elleriyle kapatarak ayna karşısında poz verdi.
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Ünlü model tanga bikini altını da göstermeyi ihmal etmezken paylaşımlarına ise “Bahçe perisi olmak” notunu düştü.
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İşte Lottie Moss’un o pozları…
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