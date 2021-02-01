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Bülent Ersoy ve Orkestrasına Şok !

Bülent Ersoy ve Orkestrasına Şok !
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30 Eylül 2021 - 14:51

Bülent Ersoy’un Nuh’un Gemisi Otel’de vereceği konser için KKTC’ye sahte PCR ile giriş yapan 21 kişilik orkestra ekibinin hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. Esas karar, 4 Ekim’de açıklanacak.

Bülent Ersoy’un Nuh’un Gemisi Otel’de vereceği konser için KKTC’ye sahte PCR ile giriş yapan 21 kişilik orkestra ekibi bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargıç karşına çıkarıldı.

Yaklaşık bir aydır, mahkemeye çıkmayı polis gözetiminde bir otelde bekleyen 21 kişilik orkestra ekibiyle ilgili mahkeme, hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmeleri yönünde karar üretti.

Elde edilen bilgilere göre ekiple ilgili karar, 4 Ekim’de açıklanacak.

Öte yandan ekibe sahte PCR belgesi sağlayan zanlılar Yılcay Takar, Mehmet Öz ve otelin genel müdürü zanlı Süleyman Leventoğlu, 20’şer bin TL’lik teminatla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

POLAT YAĞCI İSYAN ETTİ

Bu karar sonrası ünlü yapımcı Polat Yağcı da isyan eti. Yağcı, “Pandemi boyunca 1 konser bile vermeyen, evlerine ekmek götüremeyen bu emekçilerin en büyük suçu ekmek parası kazanmak için sanatlarını icra etmeye Kıbrıs’a gitmeleridir. Şimdi de akıl almak bir anlayış sebebiyle, ilk gün deport edilme imkanı varken tutsaklar ve yine çalışıp evlerine ekmek götüremiyorlar” ifadelerini kullandı.

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