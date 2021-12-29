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Mete Gazoz’un sevgilisi güzelliği ile hayran bıraktı! ‘Eros, Mete’yi kalbinden vurmuş…’

Mete Gazoz’un sevgilisi güzelliği ile hayran bıraktı! ‘Eros, Mete’yi kalbinden vurmuş…’
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29 Aralık 2021 - 12:52

Mete Gazoz’un sevgilisi güzelliği ile hayran bıraktı! ‘Eros, Mete’yi kalbinden vurmuş…’

GQ ödül törenlerinde şık siyah elbisesi ile Milli gururumuz Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz’un yanında güzelliği ile büyüleyen sevgilisi Melike Ayvaz merak konusu oldu.

Mete Gazoz’un sevgilisi güzelliği ile hayran bıraktı! ‘Eros, Mete’yi kalbinden vurmuş...’ - Sayfa 1

Milli gururumuz Türk olimpik okçu Mete Gazoz, profesyonel spor alanındaki başarısının yanı sıra sempatikliği ile de göz dolduruyor.

Mete Gazoz’un sevgilisi güzelliği ile hayran bıraktı! ‘Eros, Mete’yi kalbinden vurmuş...’ - Sayfa 2

Son olarak GQ ödül törenlerinde ‘Yılın sporcusu’ ödülünü alan Mete Gazoz’a eşlik eden sevgilisinin güzelliği sosyal medyada gündem oldu.

Mete Gazoz’un sevgilisi güzelliği ile hayran bıraktı! ‘Eros, Mete’yi kalbinden vurmuş...’ - Sayfa 3

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 8. gününde klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli’yi 6-4 yenen ve altın madalya ile göğsümüzü kabartan milli okçu Mete Gazoz, spor hayatındaki istikrar ve başarısını aşk hayatında da yakalayan şanslı insanlardan.

Mete Gazoz’un sevgilisi güzelliği ile hayran bıraktı! ‘Eros, Mete’yi kalbinden vurmuş...’ - Sayfa 4

GQ Ödül törenine beraber katıldığı sevgilisi Melike Ayvaz ile ilk kez basın karşısına çıkıp poz veren ve medya karşısında ilk kez sevgilisi ile boy gösteren Mete Gazoz sosyal medyada yeniden ‘sevgilisi’ ile gündem oldu.

Mete Gazoz’un sevgilisi güzelliği ile hayran bıraktı! ‘Eros, Mete’yi kalbinden vurmuş...’ - Sayfa 5

“EROS METE’Yİ KALBİNDEN VURMUŞ”

Sosyal medyada ‘Hep Mete oku vuracak değil ya, bu kez de Eros Mete’yi kalbinden vurmuş’ dedirten çiftin uyumu sosyal medyada Melike Ayvaz’ın merak edilmesine neden oldu.

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Mete Gazoz’un sevgilisi güzelliği ile hayran bıraktı! ‘Eros, Mete’yi kalbinden vurmuş...’ - Sayfa 6

İşte olimpiyat gururumuz Mete Gazoz’un sevgilisi Melike Ayvaz…

Mete Gazoz’un sevgilisi güzelliği ile hayran bıraktı! ‘Eros, Mete’yi kalbinden vurmuş...’ - Sayfa 7
Mete Gazoz’un sevgilisi güzelliği ile hayran bıraktı! ‘Eros, Mete’yi kalbinden vurmuş...’ - Sayfa 8
Mete Gazoz’un sevgilisi güzelliği ile hayran bıraktı! ‘Eros, Mete’yi kalbinden vurmuş...’ - Sayfa 9
Mete Gazoz’un sevgilisi güzelliği ile hayran bıraktı! ‘Eros, Mete’yi kalbinden vurmuş...’ - Sayfa 10
Mete Gazoz’un sevgilisi güzelliği ile hayran bıraktı! ‘Eros, Mete’yi kalbinden vurmuş...’ - Sayfa 11
Mete Gazoz’un sevgilisi güzelliği ile hayran bıraktı! ‘Eros, Mete’yi kalbinden vurmuş...’ - Sayfa 12
Mete Gazoz’un sevgilisi güzelliği ile hayran bıraktı! ‘Eros, Mete’yi kalbinden vurmuş...’ - Sayfa 13

Öte yandan grafikçi olan ve çizimleri ile dikkat çeken Ayvaz’ın, çalışmalarında Mete Gazoz’a da yer verdiği görülüyor.

Mete Gazoz’un sevgilisi güzelliği ile hayran bıraktı! ‘Eros, Mete’yi kalbinden vurmuş...’ - Sayfa 14
Mete Gazoz’un sevgilisi güzelliği ile hayran bıraktı! ‘Eros, Mete’yi kalbinden vurmuş...’ - Sayfa 15
Mete Gazoz’un sevgilisi güzelliği ile hayran bıraktı! ‘Eros, Mete’yi kalbinden vurmuş...’ - Sayfa 16
Mete Gazoz’un sevgilisi güzelliği ile hayran bıraktı! ‘Eros, Mete’yi kalbinden vurmuş...’ - Sayfa 17

 

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