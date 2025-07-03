3 Temmuz 2025’ten İtibaren Akaryakıt ÖTV’si Yükseldi: İşte Yeni Fiyatlar

TÜİK’in haziran ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ni (Yİ-ÜFE) açıklamasıyla birlikte akaryakıt ürünlerine uygulanacak ÖTV tutarları da belli oldu.

Haziran ayında Yİ-ÜFE aylık yüzde 1,38, yıllık ise yüzde 50,09 olarak kaydedildi. Bu oranlar doğrultusunda benzin, motorin ve otogazda ÖTV artışı gerçekleşti.

3 Temmuz 2024 itibarıyla geçerli olacak şekilde;

Benzinde litre başına 2,26 TL,

Motorinde 2,12 TL,

Otogazda ise 0,97 TL’lik artış yapıldı.

Düzenleme ile birlikte benzine uygulanacak ÖTV tutarı 9,45 TL’den 11,71 TL’ye, motorinde 8,86 TL’den 10,98 TL’ye ve otogazda 5,77 TL’den 6,74 TL’ye yükseldi.

Zamlar pompaya da yansıyacak ve akaryakıt fiyatları bu oranda artacak.