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Genç kadının sorusu sosyal medyayı salladı! Nihat Hatipoğlu ilk sahurda gündem oldu…

Genç kadının sorusu sosyal medyayı salladı! Nihat Hatipoğlu ilk sahurda gündem oldu…
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23 Mart 2023 - 15:19
Ramazan ayı ile birlikte Nihat Hatipoğlu da programlarına başladı. Ramazan’ın ilk sahurunda Hatipoğlu’na gelen “Sevip de sevilmemenin, umut verip yarı yolda bırakmanın günahı nedir?” sorusu sosyal medyada gündem oldu.

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