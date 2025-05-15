ANTALYA’DA KORKU EVİNDE YANGIN

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir korku evinde bakım sırasında çıkan yangın paniğe yol açtı. Kapının kilitli olması nedeniyle içeride mahsur kalan 3 genç, çevredeki vatandaşlar tarafından cam kapı kırılarak kurtarıldı.

Antalya’nın Sinan Mahallesi’ndeki bir korku evi işletmesinde, bakım esnasında çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. Sabah saatlerinde işletmede çalışan üç genç, üst katta ekipman bakım çalışması yaparken testereye benzin doldurdukları sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede odayı sardı.

YARDIM ÇIĞLIKLARI KONSEPT SANDILDI

Yangın sırasında korku evinden gelen bağırış ve çığlıkları duyan çevredeki vatandaşlar, önce sesleri işletmenin konseptine uygun efektler sanarak müdahale etmedi. Ancak pencereden çıkan yoğun duman fark edilince, durumun gerçek olduğu anlaşıldı ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

CAMI KIRIP MAHSUR KALANLARI KURTARDILAR

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, içeridekileri kurtarmak isteyen çevre esnafı, kilitli olan giriş kapısını açamayınca cam kapıyı kırarak içeri girdi. Vatandaşlar içeride bulunan üç çalışanı dışarı çıkarmayı başardı.

3 GENÇ YARALANDI, BİRİ HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

İçeriden kurtarılan çalışanlar Nevzat C.K. (24), Muhammet M.K. (22) ve Kazım Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin vücudunda yanıklar oluştuğu, birinin ise dumandan etkilendiği belirtildi.

Dumandan etkilenen Kazım Ö., sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmemek için uzun süre sağlık ekiplerine direndi.

VATANDAŞLAR YANGINA BÖYLE MÜDAHALE ETTİ

Yangın sırasında cam kapıyı kırarak müdahalede bulunan vatandaş Özgür Budak, yaşananları şöyle anlattı:

“Kapıyı üzerlerine kilitlemişler. İçeride testere bakımı yaparken, benzini döktükten sonra testereyi çalıştırınca yangın çıkmış. Kapıyı açamayınca camı kırdık ve çocukları dışarı çıkardık. İkisinin vücudunda ciddi yanıklar vardı, biri hafif şekilde yaralandı.”

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın tamamen söndürüldü. Polis, yangının çıkış nedeni ve ihmallerle ilgili soruşturma başlattı.