Yıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndü
Ünlü manken Demet Şener ile 13 yıllık evliliğini Edwina Sponza uğruna bitiren eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, geçen aylarda bu ilişkisine de nokta koymuştu. Kutluay’ın aşk orucu kısa sürdü, ünlü isim gönlünü stil danışmanı olan ünlü isme kaptırdı.
İbrahim Kutluay’la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Söz konusu aşk iddiasını dile getiren ise Sabah yazarı Bülent Cankurt oldu.
Cankurt, bugünkü köşesinde, Edwina Sponza ile ilişkisine geçen aylarda nokta koyan eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın aşk orucunu bozduğunu iddia etti.
Konuşulanlara göre Kutluay, stil danışmanı Ece Sükan ile yeni bir aşka yelken açtı.
“Aslına bakarsanız pek de yeni bir aşk sayılmaz” diyen Bülent Cankurt, devamında şöyle yazdı: “Çünkü üç yıl önce Kutluay ile Sükan arasında aşk dedikodusu çıkmıştı.”
“Üstelik Kutluay o zaman, Sponza ile beraberdi” ifadelerini kullanan Cankurt’un aktardığı diğer detaylar ise şöyle:
Bu yüzden de Kutluay ile Sükan’ın, Hakan Bahar’ın sahne aldığı galada yakınlaştıkları, hemen ertesinde de baş başa yemeğe gittikleri, bunu öğrenen Sponza’nın da Ece Sükan’ı arayıp ağzına geleni söylediği konuşulmuştu. Yani o dönemki bir nevi ‘yasak aşk’ girişimiydi!
Anlaşılan üç yıl sonra ‘yasak’ı kaldırıp ‘aşk’a devam kararı almışlar! Şimdi İbrahim Kutluay’ın da Ece Sükan’ın da kalbi boş.
Kutluay’ın yaklaşık altı aydır kalbi boşken, Sükan da Uğur Güven’den ayrılalı neredeyse bir yıl oldu.
Yasak kalktığı için gizlenme gereği de duymuyor olacaklar ki, baş başa mekanlara gitmeye başladılar.
Geçen hafta iki farklı mekanda görülen aşıkların samimi halleri de dilden dile dolaşıyor.
Bakalım bu uzun soluklu bir aşk mı olacak yoksa üç yıl önceki gibi gelip geçici bir heves olarak tarihe mi gömülecek…