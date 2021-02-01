Yıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndü

Bu yüzden de Kutluay ile Sükan’ın, Hakan Bahar’ın sahne aldığı galada yakınlaştıkları, hemen ertesinde de baş başa yemeğe gittikleri, bunu öğrenen Sponza’nın da Ece Sükan’ı arayıp ağzına geleni söylediği konuşulmuştu. Yani o dönemki bir nevi ‘yasak aşk’ girişimiydi!