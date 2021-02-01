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Yıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndü

Yıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndü
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04 Aralık 2021 - 13:48

Yıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndü

Ünlü manken Demet Şener ile 13 yıllık evliliğini Edwina Sponza uğruna bitiren eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, geçen aylarda bu ilişkisine de nokta koymuştu. Kutluay’ın aşk orucu kısa sürdü, ünlü isim gönlünü stil danışmanı olan ünlü isme kaptırdı.

Yıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndü - Sayfa 1

İbrahim Kutluay’la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Yıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndü - Sayfa 2

Söz konusu aşk iddiasını dile getiren ise Sabah yazarı Bülent Cankurt oldu.

Yıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndü - Sayfa 3

Cankurt, bugünkü köşesinde, Edwina Sponza ile ilişkisine geçen aylarda nokta koyan eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın aşk orucunu bozduğunu iddia etti.

Yıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndü - Sayfa 4

Konuşulanlara göre Kutluay, stil danışmanı Ece Sükan ile yeni bir aşka yelken açtı.

Yıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndü - Sayfa 5

“Aslına bakarsanız pek de yeni bir aşk sayılmaz” diyen Bülent Cankurt, devamında şöyle yazdı: “Çünkü üç yıl önce Kutluay ile Sükan arasında aşk dedikodusu çıkmıştı.”

Yıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndü - Sayfa 6

“Üstelik Kutluay o zaman, Sponza ile beraberdi” ifadelerini kullanan Cankurt’un aktardığı diğer detaylar ise şöyle:

Yıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndü - Sayfa 7

Bu yüzden de Kutluay ile Sükan’ın, Hakan Bahar’ın sahne aldığı galada yakınlaştıkları, hemen ertesinde de baş başa yemeğe gittikleri, bunu öğrenen Sponza’nın da Ece Sükan’ı arayıp ağzına geleni söylediği konuşulmuştu. Yani o dönemki bir nevi ‘yasak aşk’ girişimiydi!

Yıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndü - Sayfa 8

Anlaşılan üç yıl sonra ‘yasak’ı kaldırıp ‘aşk’a devam kararı almışlar! Şimdi İbrahim Kutluay’ın da Ece Sükan’ın da kalbi boş.

Yıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndü - Sayfa 9

Kutluay’ın yaklaşık altı aydır kalbi boşken, Sükan da Uğur Güven’den ayrılalı neredeyse bir yıl oldu.

Yıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndü - Sayfa 10

Yasak kalktığı için gizlenme gereği de duymuyor olacaklar ki, baş başa mekanlara gitmeye başladılar.

Yıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndü - Sayfa 11

Geçen hafta iki farklı mekanda görülen aşıkların samimi halleri de dilden dile dolaşıyor.

Yıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndü - Sayfa 12

Bakalım bu uzun soluklu bir aşk mı olacak yoksa üç yıl önceki gibi gelip geçici bir heves olarak tarihe mi gömülecek…

Yıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndü - Sayfa 13
Yıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndü - Sayfa 14
Yıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndü - Sayfa 15
Yıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndü - Sayfa 16
Yıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndü - Sayfa 17
Yıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndü - Sayfa 18
Yıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndü - Sayfa 19
Yıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndü - Sayfa 20

Yıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndü - Sayfa 30

 

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