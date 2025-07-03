Bahçeli’nin Sözleri Neyi Anlatıyor? Türkiye’nin Güvenlik Riskleri ve Ortadoğu Stratejisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2 Temmuz 2025 tarihindeki Meclis grup toplantısında yaptığı açıklamalarla Türkiye’nin dış politikası ve güvenlik stratejileri hakkında önemli mesajlar verdi. Bahçeli, “Bundan geriye dönüş yoktur, aksi halde ortaya çıkacak sonuçların bedeli vahim ötesidir” ifadelerini kullandı. Bu sözler, mevcut süreçlerin kesintiye uğramasının ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısını içeriyor.

Uluslararası İlişkiler ve Strateji Uzmanı Dr. Erol Mütercimler, Bahçeli’nin açıklamalarının Türkiye’nin Ortadoğu’daki stratejik hedeflerine yönelik bir uyarı olduğunu belirtti. Mütercimler, ABD’nin yeni Ortadoğu planlarını devreye soktuğunu ve bu süreçte Türkiye ile İsrail arasında çatışma riskinin artabileceğini dile getirdi. Ayrıca, PKK’nın bir aparat olarak varlığını sürdürmesi halinde Türkiye’nin askeri müdahaleye gidebileceğini ve bunun kanlı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Bahçeli’nin sözleri, Türkiye’nin dış politikada daha etkin ve kararlı bir duruş sergileme isteğini yansıtıyor. Ancak bu sürecin kesintiye uğraması halinde “vahim ötesi” sonuçların ortaya çıkabileceği, bölgedeki dengeler ve Türkiye’nin güvenliği açısından kritik önem taşıyor.