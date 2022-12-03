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2000’lere damga vurmuştu! Ünlü şarkıcı Mirkelam son haliyle şaşkına çevirdi!

2000’lere damga vurmuştu! Ünlü şarkıcı Mirkelam son haliyle şaşkına çevirdi!
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03 Aralık 2022 - 20:44

1995 yılında başladığı müzik kariyerine birçok şarkı sığdıran ünlü şarkıcı Mirkelam, bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Mirkalam’ın son halini görenler gözlerine inanamadı.

2000'lere damga vurmuştu! Ünlü şarkıcı Mirkelam son haliyle şaşkına çevirdi! - Sayfa 1

Tavla ve Asuman Pansuman gibi şarkılarla 2000’lerin başında fırtına gibi esen Mirkelam, yıllar sonra ortaya çıktı. 56 yaşındaki ünlü şarkıcıyı görenler hayret etti.

Aslen Urfalı olan Mirkelam, avukat bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Annesi ve babası boşandıktan sonra İstanbul’a taşınan Mirkelam’ı, anne ve anneannesi büyüttü.

2000'lere damga vurmuştu! Ünlü şarkıcı Mirkelam son haliyle şaşkına çevirdi! - Sayfa 2

Fenerbahçe Lisesi’ni bitiren Mirkelam, lisans eğitimini jeofizik mühendisliği üzerine yaptı ancak içindeki müzik aşkı tükenmek bilmedi. Saint Joseph Lisesi’nin orkestrasında çalan Mirkelam, Nazan Öncel’e geri vokallik yaptı.

2000'lere damga vurmuştu! Ünlü şarkıcı Mirkelam son haliyle şaşkına çevirdi! - Sayfa 3

1994 yılında radyo programcısı olan ünlü şarkıcı, kendi adını verdiği ilk albümüyle müzikseverlerle tanıştı.

2000'lere damga vurmuştu! Ünlü şarkıcı Mirkelam son haliyle şaşkına çevirdi! - Sayfa 4

SON HALİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ
Aşkımsın, Elma Değil Ayva, Unutulmaz ve Bir Fotoğraf Çekinebilir miyiz gibi şarkılarla büyük bir çıkış yakalayan Mirkelam, müzik kariyerini halen sürdürüyor.

2000'lere damga vurmuştu! Ünlü şarkıcı Mirkelam son haliyle şaşkına çevirdi! - Sayfa 5

Sosyal medyada hayatına dair paylaşımlar yapan Mirkelam’ı görenler 56 yaşında olduğunu duyunca şaşkına döndü.

2000'lere damga vurmuştu! Ünlü şarkıcı Mirkelam son haliyle şaşkına çevirdi! - Sayfa 6

Takipçileri, ”Babamla aynı yaşta olduğuna inanamıyorum” ve ”Yıllar resmen size değmeden geçmiş” gibi yorumlarda bulundu.

2000'lere damga vurmuştu! Ünlü şarkıcı Mirkelam son haliyle şaşkına çevirdi! - Sayfa 7

Özel hayatıyla gündeme gelmekten Mirkelam, 2003 yılında bir evlilik gerçekleştirmişti ancak aradığı mutluluğu bulamamıştı. Şimdilerde hayatında biri olup olmadığı bilinmiyor.

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