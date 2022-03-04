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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Çöl pozları nefes kesti…

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Çöl pozları nefes kesti…
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29 Mart 2022 - 13:45

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Çöl pozları nefes kesti…

Boşanma haberleri ile gündeme gelen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş şimdilerde Dubai’de aşk tazeliyor. Ebru Şallı çöl pozları ile adeta nefes kesti. Göğüs dekoltesi ile dikkat çeken Şallı gündem olan karelerine “Çölde aşk” notunu düştü.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Çöl pozları nefes kesti… - Sayfa 1

Ünlü manken Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş, 2019 yılında dünyaevine girmişti.

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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Çöl pozları nefes kesti… - Sayfa 2

Uğur Akkuş’un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı haberlerinin ardından Ebru Şallı’nın boşanma kararı aldığı iddia edilmişti.

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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Çöl pozları nefes kesti… - Sayfa 3

Profilinden ‘Akkuş’ soy ismini de kaldırınca kafaları karıştıran Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenmiş ayrılık haberlerini yalanlamıştı.

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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Çöl pozları nefes kesti… - Sayfa 4

Boşanma haberleri ile gündeme gelen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş şimdilerde Dubai’de aşk tazeliyor.

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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Çöl pozları nefes kesti… - Sayfa 5

Eşi Uğur Akkuş ile özel bir uçakta yolculuğu sırasında çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Ebru Şallı “Nereye uçuyoruz acaba” demişti.

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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Çöl pozları nefes kesti… - Sayfa 6

Çiftten son olarak Dubai paylaşımları geldi.

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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Çöl pozları nefes kesti… - Sayfa 7

Ebru Şallı çöl pozları ile nefes kesti.

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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Çöl pozları nefes kesti… - Sayfa 8

Göğüs dekoltesi ile dikkat çeken Ebru Şallı eşi ile pozlarına ise “Çölde aşk” notunu düştü.

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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Çöl pozları nefes kesti… - Sayfa 9

İşte mutluluktan ayakları yerden kesilen Ebru Şallı’nın çöl pozları…

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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Çöl pozları nefes kesti… - Sayfa 10
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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Çöl pozları nefes kesti… - Sayfa 11
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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Çöl pozları nefes kesti… - Sayfa 12
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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Çöl pozları nefes kesti… - Sayfa 13
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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Çöl pozları nefes kesti… - Sayfa 14
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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Çöl pozları nefes kesti… - Sayfa 15
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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Çöl pozları nefes kesti… - Sayfa 16
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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Çöl pozları nefes kesti… - Sayfa 17
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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Çöl pozları nefes kesti… - Sayfa 18
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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Çöl pozları nefes kesti… - Sayfa 19
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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Çöl pozları nefes kesti… - Sayfa 20
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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Çöl pozları nefes kesti… - Sayfa 21
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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Çöl pozları nefes kesti… - Sayfa 22
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