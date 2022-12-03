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Mert Aydın 53 gün evli kaldığı Merve Boluğur’u yerden yere vurdu: Gereksiz insan

Mert Aydın 53 gün evli kaldığı Merve Boluğur’u yerden yere vurdu: Gereksiz insan
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03 Aralık 2022 - 20:39

Merve Boluğur ile 53 günlük evliliğini tek celsede bitiren DJ Mert Aydın, katıldığı bir davette eski eşiyle ilgili sorulara verdiği cevapla şaşkına çevirdi. Kısa sürede evlilik kararı aldığı Boluğur’la ilgili konuşmak istemeyen Aydın, “Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum” dedi.

Mert Aydın 53 gün evli kaldığı Merve Boluğur'u yerden yere vurdu: Gereksiz insan - Sayfa 1

Oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yapan Merve Boluğur, 2 Ekim’de DJ Mert Aydın ile görkemli bir törenle nikah masasına oturdu. Evliliklerini göz önünde yaşayan ve sık sık paylaşım yapan ikili, nikahtan günler sonra boşanma kararı aldı.

Mert Aydın 53 gün evli kaldığı Merve Boluğur'u yerden yere vurdu: Gereksiz insan - Sayfa 2

İkili, 23 Kasım’da 53 günlük evliliklerini tek celsede bitirdi. Önceki gün bir davette görüntülenen Mert Aydın, eski eşiyle ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Mert Aydın 53 gün evli kaldığı Merve Boluğur'u yerden yere vurdu: Gereksiz insan - Sayfa 3

“GEREKSİZ İNSAN, KONUŞMAYA GEREK YOK”
Habertürk’te yer alan habere göre, katıldığı davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aydın, “Boşandıktan sonra ilk kez bir etkinliğe katılıp, çok sevdiğim işimi yaptım. Bana ne soracağınızı biliyorum. Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum” diyerek eski eşine gönderme yaptı.

Mert Aydın 53 gün evli kaldığı Merve Boluğur'u yerden yere vurdu: Gereksiz insan - Sayfa 4

53 GÜNLÜK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ
Merve Boluğur ve Mert Aydın, 23 Kasım’da Beykoz Adliyesi’nde görülen duruşmada tek celsede boşandı. Adliyeden babasıyla çıkan Boluğur, soruları yanıtsız bırakırken Mert Aydın, “Olmadı yürütemedik” şeklinde konuştu.

Mert Aydın 53 gün evli kaldığı Merve Boluğur'u yerden yere vurdu: Gereksiz insan - Sayfa 5

Boşanmanın ardından ikili hakkında bazı iddialar ortaya atıldı. Boluğur’un nikahtan sonra eşine “Bana kimse kural koyamaz. Sıkıntıya gelemem” dediği ve ikilinin tartıştığı iddia edildi.

Mert Aydın 53 gün evli kaldığı Merve Boluğur'u yerden yere vurdu: Gereksiz insan - Sayfa 6

Düğünden sonra ameliyat olan Aydın’ın eşinden istediği desteği görememesi de evliliklerinde krize neden oldu.

Mert Aydın 53 gün evli kaldığı Merve Boluğur'u yerden yere vurdu: Gereksiz insan - Sayfa 7

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