Seren Serengil’den Şok İddia: “Cübbeli Ahmet’in Koruması Üzerime Araba Sürdü!”

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca

Olay, Seren Serengil’in yaşadığı Acarkent Sitesi’nde meydana geldi. Evine girdiği sırada hızlı bir şekilde doğru gelen bir araçla karşı karşıya kalan Serengil, bu araç Cübbeli Ahmet’in korumasına ait olduğunu ifade etti. Güvenlik kameralarının incelenmesini isteyen ünlü sunucu, korumanın aynı zamanda polis olduğunu da sözlerine ekledi. Serengil, evinin önünde yaptığı canlı yayında yaşadıklarını det

“Hayatım Tehlikede, Bu İşin Peşini Bırakmayacağım”

Seren Serengil, yaşadığı olayı şu sözlerle aktardı:

“Evimde köpek

Serengil, daha önce de benzer sorunların yaşandığını, sokak köpeklerinin ve kendilerine bakan hayvanların zehirlendiğini dile getirerek bu olayların birbiriyle bağlantılı olduğunu iddia etti. Cübbeli Ahmet ve yaşadığının, kendisi tarikatlara karşı eleştirel gözlerden rahatsızlandı

“CÜBBELİ’NİN KORUMALARININ POLİS OLDUĞUNU SÖYLEDİLER”

Serengil, “Hızla bir araba geldi bana vurmaya kalktı. Dur dedim, kendimi atmasaydım bana vuracaklardı. E Kapısı Güvenlik, ‘Bu araba Cübbeli’nin arabası, korumaları’ dediler. Cübbeli’nin korumalarının polis olduğunu söylediler. Bu adamlar buradan ellerini kollarını sallayarak gidecekler” diye konuştu.

“CÜBBELİ’NİN KORUMASI BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI”

Serengil şunları söyledi:

Cübbeli’nin koruması beni öldürmeye çalıştı. Hayatım tehlikede. Daha önceden de hayvanlarımı zehirlediler. Bunları da istemediğimi söylediğim için bana düşman kesildiler. Polis arkadaşları da buradalar.

“HAYATIM TEHLİKEDE”

E Kapısı’nın güvenliği ‘Cübbeli’nin korumaları polis’ dedi. Bütün kamera kayıtlarını istiyorum. Ben bu evde bir kadın olarak tek başıma yaşıyorum. Hayatım bu şekilde tehlikede. Ölsem de umrumda değil, ben bunlarla ömrüm boyunca savaş vereceğim. Böyle bir şey yapmaya kimsenin hakkı yok. Bakalım neler olacak.

“KORUMASI NASIL POLİS OLABİLİR?”

Daha sonra karakola giden Serengil orada yaptığı açıklamada da, “Şu anda Paşabahçe Karakolu’nun önündeyim. İfademi verdim. Kamera görüntülerini istedik fakat Acarkent Sitesi’nden uzaktan bir kamera görüntüsü vermişler. Hâlbuki benim evin önünü gösteren kamera var.” dedi.

kaynak: medyaradar.com