CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan’a yöneltilen “Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?” sorusuna, “Söyledim ya” şeklinde kısa bir yanıt verdi.

Grup toplantısında asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, asgari ücretin alım gücünde geçmişe kıyasla önemli bir artış yaşandığını belirtti. 2015 yılında asgari ücretle 290 litre mazot alınabildiğini hatırlatan Erdoğan, bugün bu miktarın 445 litreye çıktığını ifade etti.

“DEPO AYDA 10 KEZ DOLUYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Asgari ücret alan bir vatandaşımız arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor. Aynı oranlar dolar bazında yapılacak karşılaştırmada da geçerlidir” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Erdoğan, “Her alanda olduğu gibi asgari ücretin alım gücünde de 2002’ye kıyasla ciddi bir iyileşme söz konusu. Ancak bu, her şey güllük gülistanlık demek değildir. Hayat pahalılığı kaynaklı her türlü sıkıntının farkındayız. Buna çözüm bulmak için başarılı bir ekonomik program uyguluyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de 12 Mart 2025’teki AK Parti Grup Toplantısı’nın ardından emekli ikramiyeleriyle ilgili bir düzenleme olup olmayacağı sorusuna, “Daha ne olsun? Beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsun?” yanıtını vermişti.