Bin lira sınırına yaklaşan altında sert düşüş: Açıklamalar piyasadaki dengeleri bozdu!

Milliyet.com.tr/ÖZEL Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları sonrası piyasalardaki denge değişti. Peki altın fiyatlarındaki düşüşün nedeni ne? İşte detaylar…

ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NE?

Konuyla ilgili milliyet.com.tr’ye açıklamalarda bulunan İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tuna Çetinkaya şu ifadeleri kullandı: “ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 75 baz puanlık artış sonrasında Başkan Powel’ın açıklamaları piyasaları bozdu. Faiz artışında sona geliniyor beklentisinin aksine, henüz faiz artırımlarına ara vermek için erken açıklaması doları güçlendirdi. Bu durum altın gibi risk varlıklardan çıkış olmasına sebep oldu.

ONS ALTINDA 1600 DOLARIN ALTI GÖRÜLÜR MÜ?

1600’lü seviyeler önemli destek, ons altında bu geri çekilmeler önümüzdeki dönem için alim fırsatı olabilir. Çünkü bu açıklama bundan sonraki süreçlerde gelmesi muhtemel son şahin açıklama olabilir. Sona yaklaşılacağına yönelik beklentiler kısa sÜre içerisinde fiyatlanmak istenebilir.

ARALIK AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?

50 baz puanlık bir artışla yılı tamamlaması bekleniyor.

GOLDMAN SACHS, FED’İN FAİZİ YÜZDE 5 SEVİYESİNE KADAR ARTIRACAĞINI ÖNGÖRDÜ. SİZCE FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ SEVİYESİNDE TEPE YAPAR?

Yüzde 5-5.25 aralığı bizim beklediğimiz tepe noktası. Buraya hızla gelmek yerine ara kararlarda pas geçmesi mümkün olabilir. Tabi bunu gelecek datalar belirleyecek.

BU HAFTA NEREDEYSE BİN LİRAYI GÖREN GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ DERİNLEŞTİ. GRAM ALTINDA DÜŞÜŞÜN DEVAMINI BEKLİYOR MUSUNUZ?

Ayni şekilde gram altın yatırımı için alım kollayanlar için de bu seviyeler bir fırsat olabilir. Gram altının tekrar bin lira seviyesinin üzerine yönelmesini bekliyorum.”

ALTINDA SON DURUM!

Gram altın yeni güne 982 lira seviyesinde başlarken, Dolar/TL 18,61 lira seviyesinde işlem görüyor.”