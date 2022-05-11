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YSK seçime girebilecek partileri açıkladı!

YSK seçime girebilecek partileri açıkladı!
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11 Mayıs 2022 - 14:40

Yüksek Seçim Kurulu seçime katılma yeterliliğine sahip partileri açıkladı. Buna göre 24 olan seçime girme yeterliliğine sahip siyasi parti sayısı Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi’nin eklenmesiyle 27’ye çıktı.

Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken yeni kurulan siyasi partiler de seçime katılabilmek için YSK’nın istediği gerekli şartları yerine getirmeye çalışıyor. Mevzuata göre 41 ilde teşkilatlanmalarını tamamlayan partilerin ayrıca büyük kongrelerini yapmış olmaları ve bunun üzerinden 6 ay geçmiş olması şartı aranıyor.

YSK TEMSİLCİSİ SEÇİME GİREBİLECEK PARTİLERİ PAYLAŞTI
İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Twitter hesabından seçime girebilecek parti sayısını paylaştı. Öztürk, Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi’nin seçimlere girebilme şartlarını yerine getirdiğini belirterek, “Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 ye yükseldi” dedi.

3 PARTİ DAHA SEÇİMLERE GİREBİLECEK
YSK’nın oy birliği ile aldığı kararlar sonrasında partilerin “seçime girme yeterliliği” konusunda karar veriliyor. Örgütlü il sayısı ve büyük kongre yapmak gibi şartları karşılayan partiler seçime girme yeterliliğine sahip oluyorlar. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yapılacak ilk seçimlerde seçime katılma yeterliliğine sahip 24 olan parti sayısını 27 olarak güncelledi. Adalet Partisi, Muharrem İnce’nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül’ün Türkiye Değişim Partisi listeye dahil oldu.

ZAFER PARTİSİ LİSTEDE YOK
Son dönemdeki çıkışlarıyla gündeme gelen Ümit Özdağ’ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi henüz seçimlere girebilecek yeterliliği sağlayamadı.

DODURGA’DA SEÇİM
Nüfusu sebebiyle 2014’te köy statüsüne geçirilen Çankırı’nın Dodurga beldesi, 8 yıl süren hukuk mücadelesi sonucunda tekrar belde statüsünü kazandı. Bu kararla Dodurga’da 26 Haziran’da Belde Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği için seçim yapılması kararı verildi. Karar doğrultusunda, seçime girme hakkı bulunan 27 parti isterse Dodurga Belediye Başkanlığı için aday gösterebilecek.

İşte seçime girebilecek partilerin listesi:

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