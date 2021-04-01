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Uçakta Kavga Çıkardı

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Uçakta Kavga Çıkardı
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25 Ağustos 2021 - 17:51
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FOX TV’de ekrana gelen Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakteriyle izleyici karşısına çıkan 21 yaşındaki oyuncu Melisa Döngel, önceki gün İstanbul’dan Bodrum’a gitmek için bindiği uçakta kriz çıkardı. Aynı uçakta yolculuk yaptığı iki küçük çocuğu azarlayınca devreye çocukların ebeveynleri girdi.

Melisa Döngel uçakta kavga çıkardı! Devreye yolcular ve hostesler girdi
Başrollerini İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük’ün paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan genç oyuncu Melisa Döngel uçak yolculuğu sırasında kriz çıkardı. Kavgaya tutuşan oyuncuyu ayırmak ise uçaktaki diğer yolculara düştü.

Son dönemin parlayan yıldızlarından Melisa Döngel, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Aylar önce arkadaşlarıyla gittiği bir kafeye alınmadığı için, kavga eden ve çalışanlara, “Siz bittiniz, sizi bitireceğim” diyerek tehditler savuran Döngel, yine bir kavgayla gündeme geldi.

Takvim’de yer alan habere göre; Önceki gün İstanbul’dan Bodrum’a giden Melisa Döngel, havada kriz çıkardı. Güzel oyuncu, gürültü yapan iki çocuğu azarladı. Devreye anneleri girdi. Çocukların annesiyle tartışma büyüdü ve kavgayı diğer yolcular ayırdı.

GÜRÜLTÜ TARTIŞMASI

İddiaya göre 21 yaşındaki Döngel, önceki gün İstanbul’dan Bodrum’a gitti. Uçağa yorgun binen oyuncu, iki küçük çocuğun gürültüsünden rahatsız oldu. “Sessiz olun” diye çıkışan oyuncuya, çocukların annesinden tepki geldi.

Bu tepkiyle iyice sinirlenen Melisa Döngel, yüksek sesle, “Çocuklarınıza sahip çıkın. Sizi dinlemek zorunda değiliz. Böyle rahat yolculuk yapacaksanız özel uçak tutun” diye bağırdı.

AKŞAM STRES ATTI

Uçaktaki diğer yolcuların da kendisine hak verdiği güzel oyuncu, zor sakinleşti. Hosteslerin kavgaya karışan ailenin yerini değiştirmesiyle kavga bitti. Olaylı bir şekilde Bodrum’a giden Melisa Döngel, akşam saatlerinde ise arkadaşlarıyla bir mekandaki partiye katılarak stres attı.

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