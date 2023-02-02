Evliliği herkesi şaşkına çevirmişti: Bir anda üç kız babası oldum!

2005 yılında evlendiklerinde bütün dünya kelimenin tam anlamıyla şoke olmuştu. Biri üçüncü evliliğini yapan 43 yaşında ünlü bir kadın oyuncu, diğeri de daha ilk evliliğini yapan ondan 17 yaş genç yakışıklı meslektaşıydı. Belki de bu durumun bu kadar gürültü koparmasının nedeni, güzel oyuncunun bir önceki evliliğiydi. Dile kolay! 1987’den 2000’e kadar sinemanın en gözde aksiyon yıldızlarından biriyle hayatı paylaşmış ve ondan üç tane kız çocuk dünyaya getirmişti. Üstelik yeni eşi olan yakışıklı oyuncunun kendisinden bu kadar büyük biriyle evlenmesi ayrı bir konuydu.

EVLİLİK SEKİZ YIL SÜRDÜ

Öyle ya da böyle evlendiler. Tam 8 yıl boyunca da yuvalarını ayakta tuttular. Genç adam, karısının eski evliliğinden dünyaya gelen üç kızına iyi bir üvey baba oldu. Öte yandan karısının eski kocası, onun yeni karısı, çocukları derken eşine az rastlanır kocaman bir aileye dönüştüler. Ama günü geldi ve mutlu yuva dağıldı. Üstelik ayrılıkları olaylı oldu. İddialara göre genç adam karısını defalarca aldatmıştı. Sözü çok uzattık, bu evliliğin kadın tarafı ondan sonra bir daha evlenmedi. Erkek tarafı ise yıllar öncesinden hoşlandığı genç kadınla evlendi ve iki çocuk sahibi oldu.

İLK KEZ KONUŞTU: ÇILGINLIKTI, ESKİ KARIMA ÇOK KIZDIM

Uzun sözün kısası… köprülerin altından çok sular aktı. Olayın kadın tarafı 2019 yılında bir kitap yazdı ve kapalı kapılar ardında ne yaşandıysa hepsini satırlara döktü. Tabii ki bundan eski kocası da nasibini aldı. Gelelim bu gerçek hayat öyküsünün kahramanlarına: Demi Moore ve eski eşi Ashton Kutcher.

Moore, Kutcher ile evliliğinin yıkılmasından dört yıl sonra kaleme alınan ve hayatının önemli dönemeçlerini masaya yatırdığı Inside Out adlı anı kitabında elbette eski eşi Kutcher’ı da unutmadı. Aradan geçen süreçte Kutcher suskun kaldı. Ama sonunda o da hem Moore’un kitabıyla hem de onunla yaptığı evlilikle ilgili konuştu.

Meslektaşı Mila Kunis ile evliliğinden iki çocuk sahibi olan Ashton Kutcher, GQ dergisinin ilk dijital sayısına konuk oldu ve eski eşinin kitabıyla ilgili soruları da yanıtladı. Kutcher, o kitabın yayınlanmasından sonra eski eşi Moore’un özel hayatına yönelik bir medya çılgınlığı yaşandığını ve bunun da kendisini çok kızdırdığını söyledi.

Kutcher’ın anlattığına göre Moore’un kitabının yayınlanmasından ve özellikle de kitaptan alıntıların çarşaf çarşaf magazin basınında yer almasından sonra Kunis ile hayatının çığırından çıktığını ileri sürdü. Paparazzilerin, iki küçük çocuklarının gittiği anaokulunun kapısına bile konuşlandığını saklamadı.

‘İLİŞKİ ORTAYA ÇIKINCA HAYATIM DEĞİŞTİ, ANİDEN ÜVEY BABA OLDUM’

Kutcher röportajda Demi Moore ile ilişkisinin ortaya çıktığı ilk dönemi de anlattı. O ana kadar gözlerden uzak yaşadıkları ilişkinin ortaya çıkmasından sonra hayatının değiştiğini vurguladı oyuncu. Bu değişim aslında herkesin üstesinden gelebileceği bir durum değildi. 2005 yılında Moore ile evlendiği anda onun Bruce Willis ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen ve o sıradaki yaşları 12, 10 ve 8 olan Rumer, Scout ve Tallulah’nın üvey babası oldu. Röportajda Kutcher’ın o dönemi nasıl anlattığına bakalım: “O sırada 26 yaındaydım ve üç tane kız çocuğunun sorumluluğunu üstlenmiştim. Bu 20’li yaşlarında çocuk sahibi olanların bildiği bir durum.”

Ashton Kutcher, aslında birliktelikleri sırasında Demi Moore ve kendisinin bir bebekleri olacağını ama karısının altı aylık hamileyken düşük yaptığını hatırlattı röportajda. Oyuncu, bu kadar yaklaşmışken sahip olacağınızı düşündüğünüz bir çocuğu kaybetmenin gerçekten çok acı verici olduğunu söyledi. Sözün burasında çocuklara olan sevgisini ifade etti: “Çocukları seviyorum. Eğer öyle olmasaydı üç tane çocuğu olan bir kadınla evlenmezdim. Yeni bir çocuk sahibi olma fikri ise harikaydı.”

KENDİMİ BAŞARISIZ HİSSETTİM: Kutcher’a göre boşanmak, insana kendini başarısız hissettiriyor.

Ama sonuç olarak Moore ile Kutcher’ın bir bebek sahibi olma hayali suya düştü. Kutcher bu olay hakkında “Her ne sebeple olursa olsun böyle bir deneyim yaşamam gerekiyormuş” diye konuştu. Bu bebeğin kaybı ve ardından evliliğinin dağılmasından sonra Kutcher bir başarısızlık duygusu yaşadığını itiraf etti: “Boşanmak kadar insanı başarısız hissettiren bir şey daha yok. Boşanma insana kendini baştan aşağıya başarısız hissettiriyor. ”

Demi Moore, kitabında Kutcher’dan hamile kalıp düşük yaptığında yaşadıklarını anlatmıştı. Satırlarına göre adının Charles Ray olmasına bile karar verdikleri bebeği altı aylıkken kaybetmesinden dolayı hep kendini suçladığını gizlemedi. Düşük yapmasının nedeninin kendi kötü alışkanlıkları olduğunu gizlemedi.

‘MILA’YA HAYRANIM’

Ashton Kutcher şu andaki evliliği hakkında da konuştu röportajda. Üç yıl flört ettikten sonra Mila Kunis ile evlenin Kutcher onunla ilişkilerini hızlandıran ayrıntının Mila Kunis’e duyduğu hayranlık olduğunu söyledi. Çiftin Wyatt ve Dimitri adında iki tane çocuğu bulunuyor.

‘NE BİR EVLİLİĞİM VARDI NE DE KARİYERİM’

Moore kitabında Kutcher’ın kendisini aldattığını öğrenmesinden sonra hayatının nasıl dağıldığını gizlemedi. Özellikle boşanmanın ardından toparlanmak için uzun zaman harcadı. Kitabında 15 yaşındayken tecavüze uğradığını itiraf eden Moore, Kutcher’den boşandıktan sonraki ruh halini “Mutlu olduğum ilişkimden hamile kaldım. Ama altı aylık olduğunda bebeğimi düşürdüm. Üçüncü evliliğim de aldatma nedeniyle bittiğinde ise ne bir kariyerim vardı ne de bir ilişkim.” sözleriyle anlatmıştı.

Demi Moore ilk evliliğini soyadını hala taşıdığı Freddy Moore ile 1980’de yaptı. Bu evlilik beş yıl sürdü. İki yıl sonra Bruce Willis ile evlendi. Üç çocuk sahibi olan çift, 2000 yılında boşandı. Moore üçüncü evliliğini de Ashton Kutcher ile 2005 yılında yaptı.

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