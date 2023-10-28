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100. yıl bestesi sosyal medyayı salladı! Norm Ender’den hayranlarına ‘Parla’ çağrısı

100. yıl bestesi sosyal medyayı salladı! Norm Ender’den hayranlarına ‘Parla’ çağrısı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Ekim 2023 - 17:01
Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları için Parla adındaki şarkısını hayranlarının beğenisine sunan Norm Ender, klibi için hayranlarına çağrıda bulundu.

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