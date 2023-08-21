Halka arz furyasına Midyeci Ahmet de katıldı

Midyeci Ahmet markasının sahibi Ahmet Çiçek, dün sosyal medyada bir video yayınlayarak şirketini Borsa İstanbul’da halka açacaklarını müjdeledi. Çiçek, özellikle Uzak Doğu’da büyük bir pazar olduğunu vurgulayarak halk arzı ile markalarını daha da geliştirme planlarında olduklarını ifade etti.
Sosyal medya üzerinden sevenlerine danışarak bu kararı alacağını belirten Midyeci Ahmet, müşterilerin yorumlarının çok önemli olduğunu, Uzak Doğu’daki büyük pazarda yer edinmek istediğini belirtti.
Sosyal medyada yayımladığı videoda açıklamalarda bulunan Midyeci Ahmet’in kurucusu olan Ahmet Çiçek, şu şekilde konuştu:
“Halka arz kararı almak üzereyiz. Siz değerli müşterilerimizin yorumları çok önemli. Bu marka sizinle var oldu, krizlerde sizinle büyüdük. Uzak Doğu’dan inanılmaz bir pazar var. Bu pazara girmek istiyorum. Bu yüzden şirketi halka arz etmek kararı almak üzereyim. Ama öncelikle size danışmak istedim.”