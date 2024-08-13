Dövizde kafalar karışık!

Yeni haftanın ilk işlem gününde yatay bir bant üzerinde bulunan dolar kuru, yeni günde karışık bir seyir sergiliyor.

Dünü 33,44 – 33,56 aralığında geçiren dolar kuru, haftanın ilk işlem gününü 33,50 seviyesinde geride bıraktı.

Bugün ise ani hareketlenmelerin hakim olduğu görülüyor. Anlık olarak aşağı yukarı yönlü sert hareketlenmeler yaşayan dolar kuru sabah 08.10’da 33,48 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL yeni günde yatay bir bant üzerinde bulunuyor. 8 Ağustos Perşembe gününde bu yana 36,53 36,75 aralığında fiyatlanan Euro/TL bugün daha sakin bir seyir sergiliyor.

Dünü 36,60 – 36,74 aralığında geçiren Euro/TL, günü 36,62 seviyesinde kapattı. Haftanın ikinci işlem gününde ise aynı saat diliminde 36,64 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Geçtiğimiz haftanın etkilerini üzerinde atmayı başaran piyasalar şimdi de ABD enflasyon rakamlarına odaklandı.

Piyasaların dört gözle beklediği bu kritik veri, piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Fed’in karar organlarından biri olan enflasyon rakamları, ABD ekonomisine dair sinyaller verdiğinden dolayı özellikle dolar ve altın tarafı bu durumdan daha derinden etkilenebilir.

Haftanın ilk gününde ise yurt içi tarafta işsizlik rakamları takip edildi. İşsizlik oranı yüzde 9,2 ile artış gösterdi.

Geçtiğimiz ay yüzde 8,5 olarak açıklanmıştı. Yurt içinde enflasyonla ve dolar kuruyla beraber işsizlik oranında da artış gösterdiği gözlemleniyor. Yani stagflasyon süreci olarak da adlandırılabilir.

Piyasalar tarafında açıklanacak olan veriler piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

4 SAATLİK DOLAR/TL GRAFİĞİ

4 SAATLİK EURO/TL GRAFİĞİ

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