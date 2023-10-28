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MasterChef’te ödül oyununu kazanan isim belli oldu! Hem elemeye gönderdi hem ödülü aldı

MasterChef’te ödül oyununu kazanan isim belli oldu! Hem elemeye gönderdi hem ödülü aldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Ekim 2023 - 16:30

Masterchef’te ödül oyununda yarışmacılar kıyasıya rekabet ettiler. Yeni bölümde Masterchef ekibi Kahramanmaraş’a gitti ve oraya özgü yemekleri yaptılar. Masterchef ödül oyununda kazanan takım daha sonra ise kendi arasında ödülü alacak kişinin belirlenmesi için bir yarışa çıktı.

MasterChef'te ödül oyununu kazanan isim belli oldu! Hem elemeye gönderdi hem ödülü aldı - Sayfa 1

Masterchef ödül oyununda yarışmacılar Kahramanmaraş mutfağından yemekler hazırladılar. Masterchef ödül oyunun ilk turunda takım olarak yarıştılar. Takım oyununu kazanan takım daha sonra ise kendi arasında bir yarış yaptı. En güzel yemeği hazırlayan kişi ise Masterchef’te bu hafta ödülün sahibi oldu.

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MasterChef'te ödül oyununu kazanan isim belli oldu! Hem elemeye gönderdi hem ödülü aldı - Sayfa 2

MASTERCHEF’TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef’in yeni bölümünde yarışmacılar Kahramanmaraş mutfağından yemekler hazırladılar. Mavi ve kırmızı takım;

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MasterChef'te ödül oyununu kazanan isim belli oldu! Hem elemeye gönderdi hem ödülü aldı - Sayfa 3

Maraş paça

Maraş börek

Tas pilavı

Maraş tava

Kıvrım tatlısı
tabaklarını yaptılar. Ödül oyunun ilk etabını 20-15’lik skorla Mavi takım kazandı.

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MasterChef'te ödül oyununu kazanan isim belli oldu! Hem elemeye gönderdi hem ödülü aldı - Sayfa 4

Masterchef’te ödül oyunun ilk etabını kazanan Mavi takım ödül için kendi arasında yarıştılar. Ödül oyunun ikinci turunda en iyi yemekleri yapan Kıvanç, Tanya, Cemre ve Esra öne çıkan isimler oldu.

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MasterChef'te ödül oyununu kazanan isim belli oldu! Hem elemeye gönderdi hem ödülü aldı - Sayfa 5

Ödülü almak için son ikiye ise Cemre ve Tanya kaldı. Birinci olan isim Cemre, Masterchef’te bu hafta ödülü kazanan isim oldu.

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MasterChef'te ödül oyununu kazanan isim belli oldu! Hem elemeye gönderdi hem ödülü aldı - Sayfa 6

Öte yandan geçtiğimiz bölümlerde Cemre Tanya’yı eleme potasına sokmuştu.

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