HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Ziraat Bankası Çin’den kredi temin etti

Ziraat Bankası Çin’den kredi temin etti
REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
20 views
31 Mart 2021 - 14:58
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Ziraat Bankası Çin Exim Bank’tan 400 milyon dolar tutarında kredi temin etti. Krediyle yerel paralarla ticaretin artırılması ve geliştirilmesine katkı sağlanacak

Ziraat Bankası Çin Exim Bank’tan 400 milyon dolar tutarında kredi temin etti.

Bankada KAP’a yapılan açıklamada şu ifadler yer aldı:

“Bankamız, Çin’in önde gelen finans kuruluşlarından Çin Exim Bank (The Export Import Bank of China) ile imzaladığı anlaşmayla 400 Milyon ABD Doları tutarında uygun maliyetli kredi temin etmiştir. Çin Exim Bank’ tan 320 Milyon ABD Doları ve 500 Milyon Çin Yuanı olmak üzere iki ayrı dilimde sağlanan söz konusu kredi ile yerel paralarla ticaretin artırılması ve geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.”

Pfizer Aşısı Yüzde 100 EtkiliPfizer Aşısı Yüzde 100 Etkili

Ziraat Bankası’ndan konuyla ilgili ayrıca yapılan yazılı açıklamada ise kredinin, Çin Kalkınma Bankası ile 2017 yılında imzalanan 600 milyon dolar tutarlı ikili kredi anlaşmasından sonra Çin Bankaları ile olan yakın işbirliğinin bir diğer önemli kilometre taşı olma özelliği taşıdığı belirtildi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pfizer Aşısı Yüzde 100 EtkiliPfizer Aşısı Yüzde 100 Etkili
UEFA’dan seyirci kararıUEFA’dan seyirci kararı
AYM’den HDP KararıAYM’den HDP Kararı
Akalın: Ebeveyn olarak suçumuz yok mu, var!Akalın: Ebeveyn olarak suçumuz yok mu, var!
‘Yama’ Eleştirilerine Yanıt Verdi‘Yama’ Eleştirilerine Yanıt Verdi
EN ÇOK KAZANANLAR
    EN ÇOK KAYBEDENLER
      EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
        BUGÜN 1000TL NE OLDU?
        • -

          BORSA

        • -

          DOLAR

        • -

          EURO

        • -

          ALTIN

        KUR ÇEVİRİCİ

        Para Birimi

        Çevrilecek Para Birimini Seçin

        Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.