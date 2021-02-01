Akalın: Ebeveyn olarak suçumuz yok mu, var!

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Popçu Demet Akalın’ın kızı Hira, ‘Uzunmakarna’ adıyla bilinen TikTok fenomeni Özgür Balakar’ın canlı yayınına annesinin kredi kartından tam 7 bin TL göndermişti. Durumu fark eden Akalın, “Bu nasıl bir sahtekarlık, bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım! Hayatımda böyle bir şey görmedim!” diyerek isyan etmişti. Yaşananlardan sonra öz eleştiride bulunan şarkıcı, “Ya bu devirde hangi çocuğun elinde iPad yok, ama bu suistimal edilmemeli.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde büyük bir panik yaşamıştı. Akalın’ın 7 yaşındaki kızı Hira, ‘Uzunmakarna’ adıyla bilinen TikTok fenomeni Özgür Balakar’ın canlı yayınına annesinin kredi kartından tam 7 bin TL göndermişti.

Durumu fark edince hemen hesaplarını kontrol eden Demet Akalın, gerçeği öğrenince şoke olmuştu. Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından anlatan 48 yaşındaki popçu, şu ifadeleri kullanmıştı:

Hira, bugün online derste moladayken, biz de canlı yayındayken TikTok’a giriyor. Bize gelen kızlardan birinin canlı yayınına giriyor. Kız ‘Bana çiçek gönder, böcek gönder. Teşekkür ederim Hira’ diyor ve kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor. Para giden kişiyle konuşuyorum bana ‘Bunun muhatabı Apple’ diyor.

“BU NASIL BİR SAHTEKARLIK!”

Oraya başvuruyoruz, geri dönüş yok. Bu nasıl bir sahtekarlık, bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım! Hayatımda böyle bir şey görmedim! TikTok’ur gel sen kredi kartı başka bir telefona tanımlı ve sen çocuğun hesabından 7 bin lira al! Arkadaşlar, anneler, babalar uyarıyorum; hesabımdan sürekli para çekiliyor…

“BİZE ‘SOYGUNCU’ DEMEN KALBİMİ KIRDI”

Demet Akalın’ın açıklamalarının ardından Özgür Balakar da kendini savunarak şu şekilde konuşmuştu:

Ben bugün canlı yayında yüzüme maske yapıyorum, makyaj yapıyorum… Canlı yayında büyük hediyeler gönderildi. Ben de teşekkür ettim. Hediyeleri gönderen H.K. isimli bir kullanıcı adıydı.

Profilinde sadece ‘Hira’ yazıyor. Bana dediler ki ‘O Demet Akalın’ın kızı.’ Ben de daha önce Demet ablaya gitmiştim. Hira’yı da görmüştüm. Ben de canlı yayında ‘Teşekkürler Hira’cığım. Sen isen bir tane gül gönder’ dedim.

Gülün de fiyatı 30 kuruş falan… Bugün de öğrendim ki olanlardan Demet Akalın’ın haberi yokmuş. Hira, bana onları göndermiş. Bu benim harcadığım bir şey değil. Hediyeleri kimsenin hesabından zorla çekmiyorsunuz! Merak etme Demet abla, başına gelen olaya üzüldüm. Bize ‘Soyguncu’ demen kalbimi kırdı. Ben kimseden bir şey talep etmedim. Geri atarım Demet abla, sakinleş. Derdimiz para olsun…

“BENİM MUHATABIM ÖZGÜR BALAKAR DEĞİL”

Yaşananlardan sonra yeni bir açıklamada bulunan Demet Akalın, şu ifadeleri kullandı:

Şu an Apple’a dilekçe verdim bakalım inceleyip geri veriyormuş. Kartın limiti, günlük limit dolduğu için duruyor. Yoksa hala çekmeye devam edecek. Benim muhatabım Özgür Balakar değil, sistemle alakalı. Bunu 18 yaş büyükten isteyebilir, kazanabilir ama sistem yanlışlığı var. Bana yüzlerce mesaj geldi “Bizim de böyle çok paramız gitti” diye.

7 bin lira ama mevzu para değil ve ortada bir hediye yok, her şey sanal. Her hafta Hira’nın limiti var 89 lira, “Anne alabilir miyim?” der, ben de yüklerim. Çocuk kartla alışveriş yaptığını bilmiyor ki. 13 yaş altındakiler bunu hep yapıyormuş, ben nasıl, ne yapayım, elinden mi alayım? Oyunda bir kart sistemi yok sana şifre ya da bilgi sormuyor. Banka bana gönderi yapmış, “Size mi ait?” diye. Ben de bakmadım, sonra baktım 950 lira sırayla 6 kez çekilmiş.