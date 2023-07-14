Emekliye seyyanen zamda dikkat çeken gelişme! 15 Temmuz işaret edildi

Emekliler yapılan bu zamma tepki gösterdi ve zam oranını yükseltilmesini istedi. Emekliler derneği de yaptıkları açıklamada 4 bin liralık bir seyyanen zam istemiş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de grup toplantısında zammın yetersiz olduğunu söylemiş ve 8 bin liranın üstünde bir seyyanen artış yapılması gerektiğini açıklamıştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dün bir görüşme gerçekleşmiş ve bu görüşme emeklileri umutlandırmıştı.
Hatta dün gelen haberlere göre Devlet Bahçeli, emeklilere zam teklifi için TBMM Genel Kurulu’na doğru yola çıkmış ancak beklenen artış gerçekleştirilmemişti.
TBMM’de kabul edildi
Bütün bu trafikten sonra TBMM Genel Kurulunda, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını ve bazı vergilerde artış öngören kanun teklifinin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve emekliye yüzde 25 zam kararı alındı.
TBMM’de dün görüşülen teklifle herhangi bir artış yapılmadı ve SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı kesinleşti.
Bahçeli’nin istediği seyyanen zam teklifi kabul edilmedi ve emekliler yüzde 25 ile yetinmek zorunda kaldı.
Twitter’da trend oldu
Öte yandan emeklilerle ilgili yüzde 25’lik zam kararı sonrası emeklilerden büyük tepki geldi. Sosyal medyada emekliler seslerini yükselti ve #emekliler, #EmeklininSabrıTaşıyor #EmekliAçSusmaBahçeli hastagleri açıldı.
Bu hastagler altına on binlerce yorum yapıldı.
TÜED 15 Temmuz’u hatırlattı ve Erdoğan’a çağrı yaptı
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, TBMM’de görüşülüp kabul edilen torba yasanın Cumhurbaşkanlığı onayına sunulmasının ardından yaptığı açıklamada 15 milyon emekli dul ve yetimin hala bir müjde beklentisinde olduğunu söyledi.
Ergün, “Sayın Cumhurbaşkanımız devletin başı olarak, zatı-âlinizin onayına sunulan torba kanunla getirilen emekli zamları, emekli topluluğumuzda büyük bir hayal kırıklığına sebep olmuştur. Gençliğini ve sağlığını bu ülkenin imar ve inşasına harcayan, yıllarca prim ödeyerek mutlu ve huzurlu bir emeklilik sürdüreceklerine inanan milyonlarca vatandaşımız ısrarla ve umutla sizden gelecek olan seyyanen iyileştirme müjdesini beklemektedirler. Aksi takdirde, ekonominin bütün olumsuzluklarının faturası, zaten kıt kanaat geçinmeye çalışan emekli topluluğumuza kesilmiş, acı reçete sadece bizlere sunulmuş olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi Bayramımızı kutluyor ve bu bayramın bir müjdeyle taçlandırılmasını bekliyoruz.”