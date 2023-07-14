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Emekliye seyyanen zamda dikkat çeken gelişme! 15 Temmuz işaret edildi

Emekliye seyyanen zamda dikkat çeken gelişme! 15 Temmuz işaret edildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Temmuz 2023 - 18:25
Seyyanen emekli zammı için dikkat çeken gelişme. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çıkışıyla emekliler seyyanen zam konusunda ümitlenmişti. Ancak TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle emeklilere yüzde 25 yapılması kararı alındı, seyyanen zam verilmedi. Bu karar sonrası emekliler sosyal medyada seslerini duyurmaya başlarken, seyyanen zam verilmemesi kararı sonrasında emekliler derneğinden de ilk açıklama geldi.
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