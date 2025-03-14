ZEYNO KARADAĞLI, PİYANO YARIŞMASINDA İKİNCİ OLDU

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno Karadağlı, 2. Uluslararası Ankara Piyano Yarışması’nda ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Zeyno Karadağlı, küçük yaşlardan itibaren müziğe olan ilgisiyle tanınıyor ve bu başarısı, piyano alanındaki yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

ZEYNO KARADAĞLI’NIN PİYANO YOLCULUĞU

Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno, Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı öğrencisi olarak müzik eğitimine devam ediyor. Piyano ile olan bağını küçük yaşlardan itibaren kuran Zeyno, 18 yaşında olmasına rağmen birçok ulusal ve uluslararası platformda kendini gösterdi. Katıldığı 2. Uluslararası Ankara Piyano Yarışması’nda elde ettiği ikinci lik, onun müzik kariyerinde ne denli başarılı bir yol kat ettiğinin bir göstergesi.

TAMER KARADAĞLI’NIN GURURU

Tamer Karadağlı, kızının bu büyük başarısını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında “Tebrik ediyorum canım kızım. Yolun hep açık, başarıların her daim seninle olsun” sözlerine yer veren Karadağlı, Zeyno’nun bu başarılarını gururla kutladı.

GENÇ MÜZİSYENİN GELECEĞİ PARLIYOR

Arzu Balkan ile evliliğinden dünyaya gelen Zeyno Karadağlı, piyano alanındaki yeteneği ve azmiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç yaşta elde ettiği bu başarı, müzik kariyerinin daha da parlak olacağının sinyallerini veriyor. Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı’ndaki eğitimini başarıyla sürdüren Zeyno, gelecekte pek çok uluslararası yarışmada daha adını duyuracak gibi görünüyor.

Zeyno Karadağlı’nın Ankara Piyano Yarışması’ndaki başarıları, genç müzikal yeteneklerin desteklenmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com