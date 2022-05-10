İyilik Dizisinin Neslihan’ı Hatice Şendil’den Mini Elbiseli Poz

İyilik dizisiyle gündeme gelen Hatice Şendil duru güzelliğiyle takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Şendil, kısa elbiseli Instagram pozuyla adından söz ettirdi.

Hatice Şendil, bir zamanlara damga vuran Küçük Kadınlar dizisinde Utku rolüne hayat veren Burak Sağyaşar ile 2015’te evlendi. Az bilinen bu bilgiyle geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Şendil, mini etekli pozuyla dikkat çekti.