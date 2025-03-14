ALEYNA TİLKİ’YE ŞANTAJ!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, özel bilgilerinin ve fotoğraflarının çalındığını ve şantaja uğradığını iddia ettiği davada, şantajcı İbrahim Y.’nin 4 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmasını talep etti. İbrahim Y., Tilki’nin kişisel bilgilerine ulaşarak şantaj yaparken, mahkeme süreci devam ediyor.

ALEYNA TİLKİ’NİN KİŞİSEL VERİLERİ ÇALINDI VE YAYILDI

Müzik dünyasının genç ve başarılı ismi Aleyna Tilki, özel bilgileri ve fotoğraflarının çalındığını belirterek, şantajcıya karşı hukuki mücadele başlattı. Şüpheli İbrahim Y., Tilki’nin kimlik bilgileri, ev adresi ve TC kimlik numarası gibi hassas verilerini ele geçirdi. Ardından bu verileri, sosyal medya üzerinden Tilki’nin babasına ve asistanına şantaj amacıyla gönderdi.

ŞANTAJ SUÇLAMALARI VE İFADELER

İbrahim Y., mahkemede şantaj suçlamalarını reddederek, “Bilgilerin çalındığını öğrendim ve yardım etmek amacıyla Aleyna Tilki’ye mesaj attım. Daha sonra babasına ve asistanına da aynı şekilde yardımcı olacağımı söyledim” şeklinde savunma yaptı. Ancak mahkemede, Tilki’nin asistanı, şüphelinin attığı mesajlarda kişisel bilgilere dair herhangi bir detay olmadığını belirtti, ancak Tilki’nin genç yaşlarına ait fotoğrafların yayıldığına dikkat çekti.

DAVA SÜRECİ VE KARAR BEKLEYİŞİ

Mahkeme, davanın devamında dosyayı Cumhuriyet Savcılığı’na gönderdi ve esas hakkındaki mütalaanın hazırlanmasını istedi. Aleyna Tilki’nin özel bilgilerinin çalınması ve yayılması nedeniyle davanın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com