ZEYDAN KARALAR GÖZALTININ ARDINDAN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

ZEYDAN KARALAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi.

Gözaltına alınan Karalar, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek rutin sağlık kontrolünden geçirildi. İşlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi. Gözaltı süreci, Adana Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen kapsamlı bir yolsuzluk operasyonunun parçası olarak devam ediyor.

Zeydan Karalar dışında aynı soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın ilerleyen günlerde başka isimleri de kapsayabileceği belirtilirken, CHP’den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.