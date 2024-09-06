Bakan Tekin’den tartışmalı sözler!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, törende bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, ”9 Eylül Pazartesi günü okullarımızın, ‘Çanakkale’den Gazze’ye Vatan Savunması ve Bağımsızlık Mücadelesi’ başlıklı açılış dersiyle başlamasını talimatlarınıza arz ediyoruz sayın Cumhurbaşkanım” dedi.
Bakan Tekin’in konuşmasından kesitler:
”Türkiye’nin her bölgesinde sektörün ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştirmek için 4 yeni okul modelini hayata geçirmeyi gündemimize aldık.”
”Yeni döneme Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile adım atıyoruz.”
”Teknolojik gelişmelerin eğitimde sunduğu fırsatlardan en iyi biçimde yararlanmak için yoğun olarak çalışıyoruz.”
”Meslek ortaokulları açmayı planlıyoruz. Sektörün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştireceğiz.”
”Türkiye’nin her bölgesinde sektörün ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştirmek için 4 yeni okul modelini hayata geçirmeyi gündemimize aldık.”
”9 Eylül Pazartesi günü Çanakkale’den Gazze’ye vatan savunması ve bağımsızlık mücadelesi açılış dersi ile dersler başlayacaktır.”