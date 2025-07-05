CHP MYK GÖZALTILAR GÜNDEMİYLE OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

CHP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI: GÜNDEMDE GÖZALTILAR VAR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Adana, Antalya ve Adıyaman belediye başkanlarına yönelik gerçekleşen gözaltı operasyonlarının ardından olağanüstü MYK toplantısı düzenledi. Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlık etti.

Sabah saatlerinde gerçekleşen gözaltı operasyonlarında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alınmıştı. Gelişmelerin ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), genel merkezde bir araya geldi.

Toplantının ana gündem maddesi belediye başkanlarının gözaltına alınması, yürütülen yolsuzluk soruşturmaları ve parti olarak izlenecek yol haritası oldu. MYK toplantısında, gözaltıların siyasi baskı ve operasyon olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi.

CHP yönetimi, sürecin sadece yargı boyutuyla değil, kamuoyu iletişimi açısından da ele alınacağını ve yaşananların parti tabanına ve seçmene doğru aktarılması için stratejik adımlar atılacağını belirtti.