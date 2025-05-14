ZERRİN TEKİNDOR’DAN TARKAN’A DUYGU DOLU ÖVGÜ

Megastar Tarkan, Londra’da verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Binlerce kişinin izlediği konserde, sanatseverler kadar ünlü isimler de yer aldı. Konseri izlemeye giden usta oyuncu Zerrin Tekindor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tarkan’a duyduğu hayranlığı duygusal ifadelerle dile getirdi.

“KALPTEN KALBE BİR YOL AÇTI”

Tarkan ile konser sonrası bir araya gelen Zerrin Tekindor, Instagram hesabında o anlara dair kareleri paylaşarak şu notu düştü:

“Tarkan hepimizin özlediği o ortak ruhu; birlikte şarkı söyleyip dans etmenin, aynı anda duygulanıp sonra hep birlikte zıplamanın o müthiş enerjisini yeniden canlandırdı. Kalpten kalbe bir yol açtı, birlik ve beraberlik duygusunu hatırlattı. Umarım bu ruh solmaz.”

Bu paylaşım, kısa sürede hem Tarkan hayranlarının hem de sanat camiasının ilgisini çekti. Takipçileri, Tekindor’un samimi sözlerine büyük beğeni gösterdi.

TARKAN’DAN YİNE UNUTULMAZ BİR PERFORMANS

İngiltere’nin başkenti Londra’da sahneye çıkan Tarkan, sevilen şarkılarını coşkulu kalabalıkla birlikte seslendirdi. Konser alanı, hem müzikal zenginlik hem de enerjik atmosferle dolup taştı. Özellikle diaspora Türkleri tarafından yoğun ilgi gören konser, birlik ve beraberlik mesajlarıyla da dikkat çekti.

Tarkan’ın Avrupa konser serisine devam etmesi beklenirken, sanatçının sahne performansına yapılan övgüler sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.