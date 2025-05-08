“PRENS” GALASINDA BÜYÜK KRİZ!

“Prens” dizisinin 3. sezon galası İstanbul Modern’de düzenlendi ancak geceye yaşanan kriz damga vurdu. MGX Yapım ile yayın platformu Max arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle başrol oyuncusu Giray Altınok da dahil olmak üzere kimse galaya katılmadı.

Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören “Prens” dizisinin 3. sezonu 9 Mayıs’ta izleyiciyle buluşacak. Ancak yeni sezon öncesi düzenlenen gala gecesi, beklenmedik bir krize sahne oldu. İstanbul Modern’de gerçekleşmesi planlanan etkinlikte koltuklar boş kaldı, davetliler yerine yalnızca sessizlik hâkimdi.

MGX YAPIM VE MAX PLATFORMU ARASINDA DAVET GERİLİMİ

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, krizin temelinde davetli listesi yer aldı. Yayın platformu Max, gala gecesine yalnızca belirli sayıda kişinin çağrılmasını isterken; yapım şirketi MGX Yapım, tüm oyuncu ve teknik ekibin davet edilmesini talep etti. Taraflar arasında yaşanan bu fikir ayrılığı, organizasyonun neredeyse iptal edilmesine neden oldu.

BAŞROL OYUNCUSU GİRAY ALTINOK DA GALAYA KATILMADI

Dizinin yaratıcısı, senaristi ve başrol oyuncusu olan Giray Altınok da galada yer almadı. Bu durum, krizin ne denli ciddi olduğunu gözler önüne serdi. “Prens” dizisinin hayranları tarafından merakla beklenen gala, adeta hayal kırıklığına dönüştü.

SALONDAKİ KOLTUKLAR BOŞ KALDI

İstanbul Modern’deki görkemli salonun boş kalması, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. MGX Yapım, tüm ekip davet edilmediği için katılım sağlamadıklarını açıkladı. Max ise kendilerine alternatifler sunduklarını ancak yapım tarafının daveti reddettiğini belirtti.

Yeni sezonu için büyük beklentiler bulunan dizinin böyle bir krizle anılması, hem sektör profesyonelleri hem de izleyiciler nezdinde tartışmalara yol açtı.