Çapkınlık turu Torreira’yı yaktı

Galatasaraylı yıldız futbolcu Lucas Torreira, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ile gündeme oturdu. Instagram’ın yeni repost (yeniden paylaşım) özelliğini kullanmak isteyen Torreira, yaptığı bir hamle ile ifşa oldu.

Uruguaylı futbolcu, sosyal medya fenomeni Ecenaz Üçer’in bikinili bir pozunu beğenmek isterken, fotoğrafı yanlışlıkla kendi profilinde yeniden paylaştı. Torreira’nın bu hamlesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Hatalı repost’u fark eden futbolcu, paylaşımı kısa süre içinde silse de sosyal medyada gündem olmasının önüne geçemedi. Torreira’nın paylaşımı sosyal medyada hızla yayıldı. Birçok kullanıcı futbolcunun bu hareketini esprili dille yorumladı.

Instagram kullanıcıları, Torreira’nın yaptığı bu paylaşımı “acemi çapkınlık turu” olarak değerlendirdi. Sosyal medyada özellikle “birkahvebingiybett” gibi eğlenceli hesaplar, durumu mizahi bir dille ele aldı.

Olay sonrası Lucas Torreira’dan henüz herhangi bir açıklama gelmedi.