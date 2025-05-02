ZEHİRLİ MADDE YOK, TOPLATMA YOK: LACTONE ÜRÜNLERİNE TAM GÜVEN

LACTONE’DAN AÇIKLAMA: ÜRÜNLERİMİZ GÜVENLİ, TOPLATMA SÖZ KONUSU DEĞİL

L’actone, bazı medya organlarında çıkan “oda kokularının toplatıldığı” iddialarına karşı net bir açıklamada bulunarak, ürünlerinin herhangi bir sağlık riski taşımadığını ve toplatma kararının kesinlikle söz konusu olmadığını duyurdu.

Son günlerde kamuoyunda yer alan haberlerde, L’actone markasına ait “Sweet Sugar” ve “Melon” oda kokularının Ticaret Bakanlığı tarafından güvensiz ürün listesine alındığı ileri sürülmüştü. Ancak şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, söz konusu ürünlerin SEA Yönetmeliği’ne tamamen uygun olduğu, ürün içeriğinde zehirli madde bulunmadığı ve insan sağlığını tehdit eden herhangi bir unsur taşımadığı vurgulandı.

ODA KOKUSUNDA PANİĞE GEREK YOK! LACTONE GÜVEN VERDİ

Firma yetkilileri, ürünlerinin etiketleme ve güvenlik şartlarına uygun biçimde üretildiğini, raflarda yer alan tüm ürünlerin yasal düzenlemelere tam anlamıyla uyumlu olduğunu belirtti. Ayrıca L’actone, tüketicilere sunduğu tüm oda kokularının ilgili yasal denetimlerden geçtiğini ve halk sağlığını ön planda tutarak üretim yaptığını ifade etti.

LACTONE: ÜRÜNLERİMİZ SEA YÖNETMELİĞİNE UYGUN, HERHANGİ BİR RİSK YOK

Şirket açıklamasında, kamuoyunun yanlış yönlendirilmemesi gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Ürünlerimiz SEA Yönetmeliği’ne uygun şekilde üretilmiş, tüm sağlık ve güvenlik testlerinden başarıyla geçmiştir. Hiçbir ürünümüzün içeriğinde zehirli ya da sağlığa zararlı herhangi bir madde bulunmamaktadır. Medyada yer alan haberlerdeki gibi bir toplatma kararı söz konusu değildir.”

Tüketicilere Güven Mesajı

L’actone, markasına güvenen tüm tüketicilere teşekkür ederken, halkın yanlış bilgilendirilmesine karşı hukuki haklarını da saklı tuttuklarını belirtti. Şirket, kalite ve sağlık standartlarına uygun üretim anlayışından asla taviz vermediklerini yineledi.

SEA YÖNETMELİĞİ NEDİR?

SEA (Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama) Yönetmeliği, Avrupa Birliği tarafından belirlenen ve Türkiye’de de uygulanan bir düzenlemedir. Kimyasal ürünlerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermemesi için belirli kurallar çerçevesinde sınıflandırılmasını, etiketlenmesini ve ambalajlanmasını zorunlu kılar. Bu yönetmelik, ürünlerin içerik bilgileri, uyarı işaretleri ve kullanıcı bilgilendirmelerini kapsar. SEA Yönetmeliği’ne uygunluk, bir ürünün yasal güvenlik standartlarını taşıdığını ve tüketiciye güvenli şekilde sunulduğunu gösterir.