BRENT PETROL DÜŞTÜ, TÜRKİYE’DE AKARYAKIT FİYATLARI YÜKSELİYOR

Tüm dünyada petrol fiyatları düşüşe geçerken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında herhangi bir indirim yapılmaması büyük tepkiye yol açıyor. Brent petrolün varil fiyatı 4 ay içinde yaklaşık 12 dolar gerileyerek 62,24 dolara düştü, ancak benzin ve motorin fiyatları artmaya devam ediyor. Vatandaşlar, hükümetin petrol fiyatlarındaki düşüşü akaryakıt fiyatlarına yansıtmadığını ifade ederek duruma tepki gösteriyor.

BRENT PETROL DÜŞTÜ, BENZİN VE MOTORİN ZAMLANDI

2024 sonunda Brent petrolün varil fiyatı 74,60 dolardı. O dönemde İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 44,04 TL idi. Bugün ise petrolün varili 62,24 dolara gerilemiş olmasına rağmen benzinin litresi İstanbul’da 45,18 TL’ye yükseldi.

Motorin fiyatlarında da benzer bir tablo var. İstanbul’da motorin şu anda 45,39 TL, Ankara’da 46,20 TL, İzmir’de ise 46,54 TL‘ye satılıyor. Fiyatlardaki bu artışa rağmen uluslararası piyasada petrol fiyatları sert şekilde geriliyor.

“DÜNYADA DÜŞÜYOR, TÜRKİYE’DE UÇUYOR”

Araç sahipleri, akaryakıtta fiyat politikasına tepki gösteriyor. Bir vatandaş, “Brent petrol 4 ayda 12 dolar düştü ama benzine zam geldi. Devlet indirimi pas geçip bindirimi anında uyguluyor,” diyerek durumu eleştirdi.

ELEŞTİRİLER: “ZAM ÜSTÜNE ZAM, HALK EZİLİYOR”

Hükümetin vergi gelirlerini artırmak amacıyla akaryakıt, tütün ve alkollü ürünlerde zam politikasını sürdürdüğü belirtiliyor. Emekli bir yurttaş, “Hayvancılık bitti, tarım bitti, üretim yok. Hükümet sadece vergiyle ayakta kalmaya çalışıyor,” sözleriyle mevcut ekonomik tabloyu eleştirdi.

Bir başka vatandaş ise, “Devlet konuşma, sadece faturalarını öde diyor. Aklımızla değil, ceplerimizle yaşıyoruz. 3 kez oy verdim, artık vermeyeceğim,” diyerek sosyal ve ekonomik baskının arttığını savundu.

VERGİ YÜKÜ VE POMPAYA YANSIYAN FİYATLAR

Akaryakıt fiyatlarının düşmemesinin temel nedenlerinden biri olarak ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve KDV yükü gösteriliyor. Uzmanlar, akaryakıt ürünleri üzerindeki yüksek vergi oranlarının, petrol fiyatındaki düşüşlerin pompaya yansımasını engellediğini belirtiyor.