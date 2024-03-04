Zara’nın göğüs dekoltesi sosyal medyayı ikiye böldü! “Hiç yakıştıramadım”

Zara geçtiğimiz günlerde “Bir süredir de diyet yapıyorum. Öğlen saat 4ten sonra yemek yemiyorum. Sadece bitki çayları veya ödem attırıcılar kullanıyorum. Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm” demişti.