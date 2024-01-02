Anıtkabir’de ‘şeriat’ sloganı: Şüpheli tutuklandı

Anıtkabir avlusunda “Kahrolsun Cumhuriyet, şeriat gelecek” ve “Lanet olsun Cumhuriyet’e” sloganları atılmasıyla ilgili harekete geçildi.
Anıtkabir’de, şeriat çağrısı yapan kimliği belirsiz bir kişi, “Kahrolsun Cumhuriyet‘e”,” Şeriat gelecek” diye bağırdı. Vatandaşlardan sert tepki çeken şahsın gözaltına alındığı öğrenildi. 30 Aralık’ta yaşanan olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Sözcü TV’de yayınlanan habere göre, 30 Aralık günün yaşanan olayda, Anıtkabir’e giden kimliği belirsiz bir şahıs, “Lanet olsun Cumhuriyet’e” ve “Şeriat gelecek” şeklinde sloganlar attı. Yaşananlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Slogan atan vatandaşların kendisine gösterdiği tepkiye “Ümmete verdiğiniz zarar yetmedi mi?” şeklinde karşılık verdi.
Anıtkabir görevlileri tarafından uyarılan şahıs, daha sonra askerler tarafından alınarak polise teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.