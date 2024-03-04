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X, hükûmetin İliç’le ilgili erişim engellerine yaptığı itirazı kazandı

X, hükûmetin İliç’le ilgili erişim engellerine yaptığı itirazı kazandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Mart 2024 - 10:36

Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, Türkiye’de İliç’te meydana gelen maden kazası ile ilgili paylaşımların kaldırılması ile ilgili mahkeme kararına yaptıkları itirazın kabul edildiğini ifade etti.

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