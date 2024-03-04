X, hükûmetin İliç’le ilgili erişim engellerine yaptığı itirazı kazandı

Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, Türkiye’de İliç’te meydana gelen maden kazası ile ilgili paylaşımların kaldırılması ile ilgili mahkeme kararına yaptıkları itirazın kabul edildiğini ifade etti.
Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, daha önce hakkında erişim engeli çıkarılan paylaşımların “haber ve yorum niteliği taşıdığını ve yazıların basın ve ifade özgürlüğü kapsamında girdiğine” karar verdi. Hakkında erişim engeli kararı çıkan paylaşımlar arasında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın paylaşımları da vardı.
X’in Küresel Hükümet İlişkileri Departmanı cuma günü yaptığı paylaşımda, Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği’nin itirazı kabul ettiğine dair kararı paylaşarak, “X düzenli olarak hükümet sansürüyle mücadele etmek için yasal itirazlarda bulunuyor. Bu hafta Türkiye’de alınan önemli bir karar, bu itirazların önemini gözler önüne serdi” yazdı.
“Türkiye hükümeti, hükümetin trajik toprak kayması olayındaki rolünü de eleştiren ve üçü bir muhalefet lideri tarafından yapılmış yaklaşık 45 paylaşımın kaldırılmasını talep etmişti” denilen açıklamada, “Hükümet, X’i eğer içerikleri kaldırmazsa para cezası uygulamakla tehdit etti” ifadeleri kullanıldı.
X, paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamına girdiği konusunda yaptıkları itirazların hükümetin taleplerini geçersiz kıldığını ifade etti.