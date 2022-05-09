Zafer Arapkirli’den Nagehan Alçı’nın İmamoğlu açıklamalarına sert tepki

Zafer Arapkirli, bugünkü köşe yazısında İmamoğlu’nu ve kendisini eleştirenlere zehir zemberek ifadeler kullanan Nagehan Alçı’ya sert tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisinde Nagehan Alçı’nın da davet edilmesi kamuoyundan büyük tepki çekmiş, İmamoğlu, Nagehan Alçı’yı davet etmesini savunmuştu.

Alçı, bugünkü köşe yazısında bu konuyu gündeme taşımış ve bir kez daha eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Gazeteci Zafer Arapkirli ise, Alçı’nın, bir başka gazeteci Sedef Kabaş hakkında söylediği sözlere tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arapkirli, Alçı’nın “Tıpkı bana şimdi bile hakaretler yağdırıp, iftiralar atan Sedef Kabaş bir gece yarısı otel odasında tutuklandığında karşı çıktığım gibi. Kabaş içerideyken “Sedef Kabaş’a özgürlük” yazısını yazdığım gibi” ifadelerine yer vererek, “İşte bunun içindi…Otobüsün “lekesi” (lekelerinden biri) kadın, hem kendini hem de İmamoğlu’nu savunurken kullandığı dille, bir gazeteciye yaptığı şu aşağıdaki seviyesiz ve alçakça saldırı ile, bizim eleştirilerimizi haklı çıkarıyor.

Şimdi anlıyor musunuz Ekrem İmamoğlu?” dedi

Arapkirli’nin paylaşımı şöyle: