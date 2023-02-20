Elazığ’da art arda 4’ten büyük depremler

Son dakika haberine göre; AFAD’ın verilerine göre Elazığ’ın Palu ilçesinde peş peşe depremler gerçekleşti.

Kahramanmaraş merkez üslü 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD’ın verilerine göre Elazığ’ın Palu ilçesinde gece saatlerinde 4.7, 4.8 ve 4.6 büyüklüğünde üç Deprem meydana geldi. Saat 05.29’da ise 4,4 ve 06.45’te 4,5 büyüklüğünde depremler yaşandı.AFAD depremlerin derinliğini yaklaşık 14 kilometre olarak açıkladı.

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