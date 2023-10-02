Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kaçak Ferrari ve Mercedeslere satış yasağı geldi: Listede kimler var?

Kaçak Ferrari ve Mercedeslere satış yasağı geldi: Listede kimler var?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
02 Ekim 2023 - 15:39
Her biri 15-20 milyon liralık gümrük kaçağı 416 otomobil için dava açıldı. Kaçak otomobillerin ithalatında çifte fatura kullanıldı; düşük vergi ödendi. Mahkeme kararıyla kaçak getirilen Ferrari, Maserati, Mercedes ve Land Rover marka yüzlerce otomobile tedbir konuldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir yıldır süren ‘kaçak otomobil’ soruşturması tamamlandı. Halktv’de yer alan habere göre Ticaret Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma sonrası bir ithalatçı firma ve 8 kişiye ‘kaçakçılık’ davası açıldı.

ÇİFTE FATURA KULLANILDI
Dava dosyasına göre, kaçak getirilen otomobil sayısı 416. Türkiye’de satışı yapılan en pahalı otomobiller sıralamasında başı çeken markalardan oluşan bu otomobiller Almanya’da kurulu paravan bazı firmalar üzerinden alındı.

Dosyaya göre, söz konusu araçlar için çifte fatura düzenlendi. Gümrüğe beyan edilen fatura ile gerçek fatura arasında önemli fark söz konusuydu. Bu sayede, milyonlarca liralık vergi kaçağı oluştu.

O OTOMOBİLLERE TEDBİR KONULDU
Soruşturma sürecinde, anılan otomobillere tedbir konuldu. Bu kararla birlikte, bu araçlar yargılama sonuna kadar başka kişi veya firmaya devredilemeyecek. Piyasa değeri 15-20 milyon lira arasında değişen 416 otomobilin, 402 şirket ve şahıs adına kayıtlı olduğu belirlendi. Söz konusu araçların, sahipleri tarafından kullanılmasına bir engel ise yok.

ALPAY ÖZALAN’IN KIZI DA LİSTEDE
Mahkemece kabul edilen iddianamede bu kişi ve firmalar da ‘mealen sorumlu’ olarak dosyada yer aldı. Bir başka ifade ile bu kişi veya firmalar da, mahkemenin vereceği hükümden etkilenecek.

Eski futbolcu Tümer Metin, AKP eski milletvekili Alpay Özalan’ın kızı Öykü Özalan (23) ile futbolcu İlkcan Kaya ve Azeri sprint atleti Ramil Guliyev, tedbir konulan aracı olanlar arasında yer alıyor.

İŞ İNSANI DA VAR, DOKTOR DA AVUKATTA…
Benzer şekilde Airport AVM’nin ortaklarından Mehmet Kadir Döğme, Bonfilet’in sahibi Hakan Akkoyun, iş insanı Mehmet Safa Acar, Bitexen CEO’su Yahya Tuğyan Erdem, Film yapımcısı Berk Uziyel, EMS Yapı’nın sahipleri Ahmet Murat Mermer ile İbrahim Emre Mermer, Hakan Uzan’ın eski eşi Özlem Kızılkaya da anılan araçları alan kişiler arasında.

VAKIF BANK’IN ŞİRKETİ DE ALMIŞ
Doktorlar Aşkın Gür Bayık, Şule Güçlü Şakrak, Gözde Karaca Kayan, Asım Kayaalp, Ahmet Metin Bal ve Av. Bışar Özbey ile Kiler GYO, Memişler Çay San. AŞ, Sanko Holding şirketi Süper Air AŞ, Ersan Holding AŞ, Burda Marketçilik AŞ ve Vakıf Bank iştiraki Vakıf Leasing AŞ de ‘gümrük kaçağı’ otomobillerden alanlar arasında yer aldı.

8 KİŞİYE ‘KAÇAKÇILIK’ DAVASI

Savcılık, kaçak otomobillerin ithalatını Birol Yılmaz’ın sahibi olduğu Otomedya Otomotiv ve Dış Tic. AŞ’nin yaptığını belirledi. Yılmaz’ın yanı sıra, çifte fatura nedeni ile yurtdışına para transferlerini yapan kişilerin ise Cafer Filiz, Hasan Uğurtan, Murat Akbaba, Nurettin Karatay, Oktay Varol, Olcay Yılmaz ve Şevket Çelik olduğu tespit edildi. Bu kişilere ‘kaçakçılık’ davası açıldı. Yargılama ise önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

YARGILAMALAR UZUN SÜRECEK

“Grey market (paralel ithalat) olarak bilinen araçlarla ilgili uzun süredir devam eden soruşturmalar sonucu bugün binlerce arabaya tedbir konmuş durumda” diyen Av. İpek Güvenç “Yeni bir ‘ÖTV affı’ gelmemesi durumunda, iyiniyetli araç sahiplerinin uzun yıllar süren yargılamalara bağlı olarak mülkiyet hakları kısıtlanmış olacak” diye konuştu. Hem hukuki hem de cezai sürecin dikkatli bir şekilde yöneltilmesi gerektiğine işaret eden Av. Güvenç “Burada ayrıca devletin hizmet kusuru da mevcut. Gümrük işlemlerine onay verilmiş, vergileri ödenmiş ve tescili yapılmış araçlar serbest piyasaya girdikten sonra bu kez, iyi niyetli araç sahipleri mağdur ediliyor” diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O ‘borsacı’nın kimliği ortaya çıktı! ‘Firari zanlı’ olarak aranıyor…O ‘borsacı’nın kimliği ortaya çıktı! ‘Firari zanlı’ olarak aranıyor…
MANKENLER KRALİÇESİ MELİSSA ASLAN ‘İÇİMİZDEN GELEN MUCİZE’İLE GÜZELLEŞİYOR.MANKENLER KRALİÇESİ MELİSSA ASLAN ‘İÇİMİZDEN GELEN MUCİZE’İLE GÜZELLEŞİYOR.
UFO MU YOKSA ULUSAL İBLİSYON TESİSLERİ Mİ ?UFO MU YOKSA ULUSAL İBLİSYON TESİSLERİ Mİ ?
Oyuncu Alparslan Türkeş Karaduman hayatını kaybettiOyuncu Alparslan Türkeş Karaduman hayatını kaybetti
Balotelli, Süper Lig’e gollerle döndüBalotelli, Süper Lig’e gollerle döndü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hadise dünyaca ünlü şarkıcıyla Paris’te buluştu. Dakikalarca sohbet ettiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Koca’dan kapanma ve aşı açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Benzin ve motorine dev zam göründü. Bu zam araç sattırır
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da yağışın biteceği tarih belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mahkemeden sürücülere oh çektirecek karar: O trafik cezası iptal edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ankara’da saldırı düzenleyen teröristlerden birinin kimliği belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İzmir’de Atatürk büstüne alçak saldırı. Atatürk Yunan’ı yendi diye mi rahatsızsınız
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kaçak Ferrari ve Mercedeslere satış yasağı geldi: Listede kimler var?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
O ‘borsacı’nın kimliği ortaya çıktı! ‘Firari zanlı’ olarak aranıyor…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ankara’daki bombalı saldırı girişiminden yeni detaylar! Teröristler kendilerine aile izlenimi vermiş
SON DAKİKA HABERLERİ
Araç sahipleri dikkat: LPG’ye zam yolda!Ekim 2, 2023-10:54 am
Akbank’ta genel müdür değişti! KAP’a bildirildi…Ekim 2, 2023-10:53 am
Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın!Ekim 2, 2023-10:52 am
AYM Başkanı Arslan: AİHM kararına katılmıyoruz!Ekim 2, 2023-10:49 am
Aboubakar, Beşiktaş tarihine geçti!Ekim 2, 2023-10:47 am
Balotelli, Süper Lig’e gollerle döndüEkim 2, 2023-10:46 am
G.Saray’ın Devler Ligi’ndeki rakipleri puan kaybetti!Ekim 2, 2023-10:45 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !