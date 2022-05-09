Seçimlerle ilgili bomba ‘erteleme’ iddiası! Kulislerde bu konuşuluyor…

Orhan Uğuroğlu, Yeniçağ’daki bugünkü yazısında “seçimlerin bir yıl geriye bırakılması” kararı çıkabilir ifadelerini kullandı.

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü köşe yazısında, “AKP ve MHP oylarıyla Meclis’ten, ‘seçimlerin bir yıl geriye bırakılması’ kararı çıkabilir. Peki, olmazsa olmaz şart olan, ‘savaş’ çıkabilir mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip böyle bir çılgınlık yapabilir mi? İktidarını çıkaracağı savaş nedeniyle bir yıl, bir yıl uzatabilir mi?” yazarak iktidarın seçimlerin ertelenmesi için böyle bir adım atabileceğini öne sürdü.

“UMURUNDA MI DÜNYA”

“Recep Tayyip iktidarda kalsın da: Umurunda mı dünya…” yazan Orhan Uğuroğlu, “Savaş kararını da Meclis’in alması gerekir ki anayasa maddesi özetle şöyle: “Madde 87 – Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görev ve yetkileri; Savaş ilânına karar vermek… Üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile…” Savaş ilanı durumu gerekirse AKP ve MHP’nin oyları yetmez ama Recep Tayyip Meclis’te 360 oy bulabilir mi?” değerlendirmesinde bulundu.

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu’nun dikkat çeken yazısı şöyle:

İktidarda kalsın da umurunda mı dünya

“Battı balık yan gider” sözü bile hafif kaldı AKP iktidarı için.

– Ekonomi battı,

– Dış politika battı,

– Siyasi ahlak battı,

– Milletin umudu battı…

Tek çare var; Seçim, hatta hemen erken seçim…

Anayasanın şu hükmü var:

– “Madde 78 – Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir.

– Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir.”

Anayasa Meclis’e bu yetkiyi verirken “nitelikli çoğunluk” şartı koymamış.

Bu durumda AKP ve MHP oylarıyla Meclis’ten, “seçimlerin bir yıl geriye bırakılması” kararı çıkabilir.

Peki, olmazsa olmaz şart olan, “savaş” çıkabilir mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip böyle bir çılgınlık yapabilir mi?

İktidarını çıkaracağı savaş nedeniyle bir yıl, bir yıl uzatabilir mi?

Peki, Türkiye kimlere savaş ilan edebilir?

– İlk ihtimal Suriye ki bir kıvılcım yeter.

– İkinci ihtimal Yunanistan ki vatan toprağı 20 Türk adasının işgalden kurtulması için atılacak son adım askerî müdahaledir.

Böyle bir savaş durumunu aklımdan bile geçirmek istemem ama bugün krizde olan Türk ekonomisi ne olur?

– Döviz kurları patlar, enflasyon üç haneli rakamları aşar mı?

Ünlü şairimiz Orhan Veli Kanık der ya;

Ne atom bombası

Ne Londra Konferansı

Bir elinde cımbız,

Bir elinde ayna;

Umurunda mı dünya!

Recep Tayyip iktidarda kalsın da: Umurunda mı dünya…

Savaş kararını da Meclis’in alması gerekir ki anayasa maddesi özetle şöyle:

– “Madde 87 – Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görev ve yetkileri;

Savaş ilânına karar vermek…

Üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile…”

Savaş ilanı durumu gerekirse AKP ve MHP’nin oyları yetmez ama Recep Tayyip Meclis’te 360 oy bulabilir mi?

O gün yaşanabilecek olaylar olmadan bu konuda yorum yapılmaz.