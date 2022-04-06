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Yusuf Yazıcı İle Cemrenaz Turhan Sevgili Olduklarını Açıkladı!

Yusuf Yazıcı İle Cemrenaz Turhan Sevgili Olduklarını Açıkladı!
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06 Nisan 2022 - 15:22

CSKA Moskova’da forma giyen Yusuf Yazıcı, 2021 yılında “Miss Turkey Universe” seçilen Cemrenaz Turhan’la ilişkiye başladıklarını açıkladı.

Kariyerine Rusya’nın CSKA Moskova takımında devam eden Yusuf Yazıcı, 2021 yılında “Miss Turkey Universe” seçilen Cemrenaz Turhan’la birlikte olduğunu açıkladı.

Cemrenaz Turhan 1998 yılında İstanbul’da doğdu.

Cemrenaz Turhan 2021’de ‘Miss Turkey’de ikinci oldu ve Miss Turkey Universe seçildi.

Turhan, Miss Universe Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etti.
 

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