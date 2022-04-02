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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! “Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim”

Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! “Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim”
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02 Nisan 2022 - 12:41

Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! “Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim”

Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın takipçilerini şaşırttı. Sessiz sedasız evlenen Cansu Taşkın, evlilik haberini Instagram hesabından paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! "Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim" - Sayfa 1

Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın, cesur pozları ve imajıyla sık sık magazin gündemine geliyor.

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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! "Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim" - Sayfa 2

Geçtiğimiz yıl takipçileriyle soru cevap etkinliği yapan Taşkın, “Hayatında biri var mı? Evlenmeyi düşünüyor musun?” sorusuna Taşkın, “Evet artık düşünüyorum. Kısmet bakalım” yanıtını vermişti.

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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! "Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim" - Sayfa 3

Bugün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Cansu Taşkın, evlendiğini duyurdu.

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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! "Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim" - Sayfa 4

Güzel ismin sessiz sedasız evlenmesi hayranlarını hayrete düşürdü.

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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! "Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim" - Sayfa 5

 Eşiyle verdiği pozu siyah beyaz olarak Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Taşkın şu ifadeleri kullandı:

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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! "Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim" - Sayfa 6

“Arkadaşlar sürpriz bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istedim, hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim, tebrik mesajlarınız için şimdiden teşekkür ederim.”

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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! "Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim" - Sayfa 7

Ünlü fenomen eşinin yüzünü göstermedi. Fotoğrafa, ‘M’ yazıp kalp emojisi koydu.

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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! "Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim" - Sayfa 8

29 yaşındaki Taşkın’ın kiminle evlendiği henüz bilinmiyor.

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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! "Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim" - Sayfa 9

İşte o paylaşımlar…

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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! "Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim" - Sayfa 10
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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! "Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim" - Sayfa 11
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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! "Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim" - Sayfa 12
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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! "Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim" - Sayfa 13
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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! "Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim" - Sayfa 14
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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! "Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim" - Sayfa 15
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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! "Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim" - Sayfa 16
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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! "Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim" - Sayfa 17
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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! "Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim" - Sayfa 18
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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! "Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim" - Sayfa 19
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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! "Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim" - Sayfa 20
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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! "Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim" - Sayfa 21
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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! "Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim" - Sayfa 22
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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! "Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim" - Sayfa 23
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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! "Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim" - Sayfa 24
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