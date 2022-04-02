Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! “Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim”
Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın takipçilerini şaşırttı. Sessiz sedasız evlenen Cansu Taşkın, evlilik haberini Instagram hesabından paylaştı.
Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın, cesur pozları ve imajıyla sık sık magazin gündemine geliyor.
Geçtiğimiz yıl takipçileriyle soru cevap etkinliği yapan Taşkın, “Hayatında biri var mı? Evlenmeyi düşünüyor musun?” sorusuna Taşkın, “Evet artık düşünüyorum. Kısmet bakalım” yanıtını vermişti.
Bugün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Cansu Taşkın, evlendiğini duyurdu.
Güzel ismin sessiz sedasız evlenmesi hayranlarını hayrete düşürdü.
Eşiyle verdiği pozu siyah beyaz olarak Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Taşkın şu ifadeleri kullandı:
“Arkadaşlar sürpriz bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istedim, hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim, tebrik mesajlarınız için şimdiden teşekkür ederim.”
Ünlü fenomen eşinin yüzünü göstermedi. Fotoğrafa, ‘M’ yazıp kalp emojisi koydu.
29 yaşındaki Taşkın’ın kiminle evlendiği henüz bilinmiyor.
İşte o paylaşımlar…