Müge Anlı’nın evlilik haberi sosyal medyayı salladı!

Türkiye’nin en sevilen sunucularından olan Müge Anlı, canlı yayında evleneceği müjdesini verdi. Anlı, bugünkü canlı yayınında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurdu. Müge Anlı’nın evlilik kararı Twitter’a damga vurdu. Ünlü sunucuyla ilgili esprili paylaşımlar okuyanları kırıp geçiriyor.