Yozgat’ta AVM Müdürü Kira Kavgasında Öldürüldü

Yozgat’ta bir alışveriş merkezinin genel müdürü Hakan Karakoç, kiracı Bülent Kızılırmak ile yaşadığı tartışma sonucu bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, cuma akşamı Medrese Mahallesi’ndeki alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık üç ay önce AVM’den dükkan kiralayan Bülent Kızılırmak ile AVM Genel Müdürü Hakan Karakoç arasında kira nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kızılırmak, Karakoç’u göğsünden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karakoç, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Evli ve üç çocuk babası olan Hakan Karakoç’un cenazesi Sarıtopraklık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Şüpheli Bülent Kızılırmak ise polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.